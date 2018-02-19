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Aumento

Petrobras anuncia reajuste dos combustíveis a partir desta terça (20)

Alta que chega a 1,8% é para gasolina e diesel vendidos pela estatal às refinarias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 19:17

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 19:17

Preço médio do diesel por litro vai passar para R$ 1,7369. No caso da gasolina, o valor subiu para R$ 1,5148. Os valores não consideram tributos Crédito: Adneison Severiano/G1 AM
A Petrobras informou que vai reajustar os preços da gasolina e do diesel a partir da zero hora desta terça-feira (20). A partir de segunda-feira (19), a companhia vai passar a divulgar o preço médio do litro da gasolina e do diesel em suas refinarias e terminais no Brasil ao invés da percentagem do reajuste. Assim, o preço médio do diesel por litro vai passar de R$ 1,7112 para R$ 1,7369, alta de 1,5%. No caso da gasolina, o valor subiu de R$ 1,4877 para R$ 1,5148, avanço de 1,8%. Os valores não consideram tributos. "Essa mudança dá mais transparência à composição do preço final dos combustíveis", disse a companhia em nota. Há duas semanas, Pedro Parente, presidente da estatal, já havia antecipado a mudança.
"As revisões de preços feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis", destacou a estatal.
Segundo os dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o preço médio da gasolina, ao consumidor final e já com tributos e margem das refinarias, em outubro de 2016, quando foi adotada a nova política de preços da Petrobras, era de R$ 3,69 por litro. Em fevereiro de 2018, o valor subiu R$ 4,23 o litro. Houve, portanto, uma variação de R$ 0,54 centavos. Neste total, os ajustes feitos pela Petrobras respondem por R$ 0,09, segundo dados da Petrobras. No caso do diesel, o preço médio em outubro de 2016 era de R$ 3,05 por litro. Em fevereiro de 2018, avançou para R$ 3,40 o litro. Houve, portanto, uma variação de R$0,35. Neste total, os ajustes feitos pela Petrobras respondem por R$ 0,12, ainda segundo a estatal. 
 

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