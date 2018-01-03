Petrobras anuncia queda de 1,40% no preço da gasolina e recuo de 1,90% no diesel

Petrobras anunciou redução no preço do litro da gasolina Crédito: Arquivo / A Gazeta

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 3, um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,90% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir de quinta-feira, dia 4.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.