Petrobras anuncia queda de 1,40% no preço da gasolina e recuo de 1,90% no diesel

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 3, um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e recuo de 1,90% no preço do diesel. Os novos valores valem a partir de quinta-feira, dia 4.
A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.
Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente. Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.