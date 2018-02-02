Petrobras anuncia novo reajuste no preço da gasolina

Gasolina Crédito: Pinterest

A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira, aumento de 0,5% para preço da gasolina e elevação de 0,6% no preço do diesel comercializados nas refinarias. Os reajustes serão válidos partir deste sábado, dia 3 de fevereiro.

De acordo com a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio por litro, entre os dias 21 e 27 de janeiro, passou de R$ 4,183 para R$ 4,198, uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%, seguindo a política de correção quase diária nos preços com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. A redução, no entanto, não chegou para o consumidor final depende dos postos. No Rio, o preço máximo da gasolina já supera R$ 5,099. O preço médio nas bombas é de R$ 4,652.

Essa política foi adotada pela Petrobras em julho de 2017, mesmo mês em que o governo elevou os impostos sobre os combustíveis. Desde então, o preço médio da gasolina para o consumidor final calculado pela ANP já acumula alta de 22,9%.