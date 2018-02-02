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Aumento de 0,5%

Petrobras anuncia novo reajuste no preço da gasolina

Valor para consumidor final só tem refletido altas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 13:28

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 13:28

Gasolina Crédito: Pinterest
A Petrobras anunciou, nesta sexta-feira, aumento de 0,5% para preço da gasolina e elevação de 0,6% no preço do diesel comercializados nas refinarias. Os reajustes serão válidos partir deste sábado, dia 3 de fevereiro.
De acordo com a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio por litro, entre os dias 21 e 27 de janeiro, passou de R$ 4,183 para R$ 4,198, uma elevação de 0,35%. Na mesma semana, a Petrobras baixou o preço do combustível nas refinarias em 0,52%, seguindo a política de correção quase diária nos preços com o objetivo de acompanhar as cotações internacionais. A redução, no entanto, não chegou para o consumidor final depende dos postos. No Rio, o preço máximo da gasolina já supera R$ 5,099. O preço médio nas bombas é de R$ 4,652.
Essa política foi adotada pela Petrobras em julho de 2017, mesmo mês em que o governo elevou os impostos sobre os combustíveis. Desde então, o preço médio da gasolina para o consumidor final calculado pela ANP já acumula alta de 22,9%.
O governo quer saber por que as reduções nos preços da gasolina e do gás feitas pela Petrobras nas refinarias não estão sendo repassadas ao consumidor final. Para isso, pretende acionar os órgãos de defesa da concorrência, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e até o Ministério Público. O objetivo é investigar se revendedoras ou distribuidoras estariam praticando cartel  por meio da combinação de condutas e preços  o que configuraria uma prática anticompetitiva de mercado.

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