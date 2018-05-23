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Segundo dia seguido

Petrobras anuncia corte no preço dos combustíveis nas refinarias

Empresa descartou mudança na política de reajustes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 12:27

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 12:27

A partir desta quinta-feira, a gasolina vai ser comercializada a R$ 2,0306, e o diesel A passará para R$ 2,3083 Crédito: Divulgação
Em meio às paralisações dos caminhoneiros em todo o Brasil, a Petrobras decidiu reduzir o preço da gasolina e do diesel nas refinarias pelo segundo dia consecutivo. A partir desta quinta-feira, a gasolina vai ser comercializada a R$ 2,0306, e o diesel A passará para R$ 2,3083. Os nos preços representam uma queda de 0,62% no preço da gasolina e de 1,14% no óleo diesel.
Nesta quarta, os caminhoneiros entraram no terceiro dia de paralisação. Os motoristas bloqueiam vias ou se mobilizam no acostamento de estradas de acesso a pelo menos três estados.
No Rio, caminhões de reboque chegaram a ocupar as quatro faixas da pista central sentido Centro do Rio da Avenida Brasil, entre o Jardim América e Parada de Lucas, informou a TV Globo. Os motoristas reduziam a marcha e chegaram a parar em alguns momentos. Por volta das 7h, três faixas foram liberadas. O engarrafamento é grande no local e chega à Rodovia Presidente Dutra.
 

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