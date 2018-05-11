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Pré-pagamento

Petrobras antecipa pagamento de US$ 900 milhões em dívidas bancárias

Um terço do valor era com o Banco Safra

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 13:03
Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação
A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que realizou o pré-pagamento de um total de US$ 900 milhões em dívidas bancárias, dando continuidade a sua estratégia de reduzir seu nível de endividamento.
Do total, US$ 300 milhões eram de dívida com o Banco Safra, cujo vencimento seria em janeiro de 2023, e US$ 600 milhões com o JP Morgan, de dívida vincendo em setembro de 2022.
A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022, destacou a petroleira no comunicado.

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