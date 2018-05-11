Petrobras antecipa pagamento de US$ 900 milhões em dívidas bancárias

Prédio da Petrobras Crédito: Divulgação

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que realizou o pré-pagamento de um total de US$ 900 milhões em dívidas bancárias, dando continuidade a sua estratégia de reduzir seu nível de endividamento.

Do total, US$ 300 milhões eram de dívida com o Banco Safra, cujo vencimento seria em janeiro de 2023, e US$ 600 milhões com o JP Morgan, de dívida vincendo em setembro de 2022.