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Mudança

Petrobras altera a forma de comunicar o preço da gasolina e do diesel

Valor de venda dos combustíveis nas refinarias será divulgado em reais e por litro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 20:22

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 20:22

Gasolina Crédito: Arquivo / A Gazeta
O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse nesta quarta-feira que, após o Carnaval, a empresa vai alterar a forma de informar as variações dos preços da gasolina e do diesel ao mercado. Segundo ele, a estatal vai passar a divulgar o preço de venda dos combustíveis nas refinarias em reais e por litro.
"Queremos dar mais transparência. Hoje divulgamos o percentual médio na porta da refinaria. Agora, vamos dizer qual é o preço médio na porta da refinaria. Essa mudança começa a valer na segunda-feira após o carnaval. A Petrobras não tem condição de definir os preços. Hoje existe um movimento de alta no mercado internacional" disse, em referência ao valor do petróleo no mercado externo.
Parente participou de um encontro com a imprensa na sede da estatal, no Centro do Rio. O executivo destacou ainda que a empresa deve anunciar em três meses o resultado das conversas com o parceiro estratégico para construir a refinaria do Comperj, em Itaboraí. Parente disse que semana passada teve uma reunião positiva com essa empresa. Perguntado se era a chinesa CNPC, o executivo preferiu não comentar.
"Não gosto de falar de prazos, mas espero ter novidades em três meses (sobre o Comperj). Essa parceria com o Comperj tem uma visão ampla, que inclui ainda revitalização e otimização do parque de refino no Rio de Janeiro", destacou Parente.
O presidente da Petrobras destacou ainda que em breve deve anunciar o modelo de parcerias para o setor de refino no país. Isso porque, segundo ele, a busca de parceiros até agora se mostrou complexa, uma vez que as refinarias estão incorporadas na holding Petrobras. "Mas está mantida a busca por parceiros", afirmou ele.

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