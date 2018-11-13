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Em setores estratégicos

Pesquisa mostra que empresários querem menor presença do Estado

Levantamento da Deloitte Brasil aponta as expectativas do setor privado para 2019

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 14:19

Publicado em 

13 nov 2018 às 14:19
Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ) Crédito: Berg Silva
O empresariado brasileiro quer uma presença maior do Estado nas áreas sociais, em pesquisa e desenvolvimento, segurança pública e infraestrutura. Ao mesmo tempo, as empresas preferem uma menor interferência do governo em setores estratégicos, como siderurgia e metalurgia, energia elétrica, exploração de minerais, petróleo e gás. É o que mostra uma pesquisa da Deloitte Brasil, realizada no período de 28 de outubro a 5 de novembro.
O objetivo do levantamento foi identificar as expectativas do setor privado em relação a 2019, ano em que começa um novo governo sob o comando do presidente eleito Jair Bolsonaro. Foram entrevistadas 826 empresas, com um faturamento anual de R$ 2,8 trilhões no total e representando 43% do Produto Interno Bruto (PIB). Entre as firmas, 37% são do setor de bens de consumo, 9% da área financeira, 12% de tecnologia da informação e telecomunicações, 14% de infraestrutura e construção e o restante (28%) de "outros serviços".
- A conclusão que nós tiramos é que determinadas ações do ciclo produtivo, que exigem grande capacidade de investimentos em capital intensivo, deve ter à frente o setor privado. O governo deve cuidar da formulação de políticas públicas mais contundentes, para que o Estado realmente defina as regras do jogo - destacou Othon Almeida, sócio e porta-voz da Deloitte Brasil.
Segundo a pesquisa, 60% dos entrevistados consideram que o Estado não deve interferir no setor de energia e 59% pensam o mesmo sobre petróleo e gás. Porém, 93% dos executivos ouvidos afirmam que o setor público deve estar presente em segurança pública, 79% em saúde e 71% em educação.
A pesquisa também mostra grande expectativa do empresariado brasileiro quanto a reformas na legislação, com destaque para a tributária (93%), a previdenciária (90%) e a política (80%). Perguntados sobre como o governo deveria agir em termos de gestão pública, 62% apontaram o combate à corrupção, 61% o ajuste fiscal e 33% a realização de novas privatizações.
Para 80% dos entrevistados, o governo deve adotar medidas para estimular a geração de empregos e 58% afirmam que a equipe econômica deve manter a taxa de inflação abaixo de 5% ao ano, como forma de melhorar o nível de atividade econômica.
Os empresários sugeriram, ainda, que o governo invista mais nas parcerias público-privadas (52% do total) e amplie a oferta de crédito para o setor privado (51%). Além disso, 53% pediram ações para aumentar a participação do Brasil no comércio mundial.
De acordo com Oton Almeida, a pesquisa vem sendo realizada há dois anos. Porém, ganhou mais importância agora, tendo em vista a troca de governo.
- Começamos a pesquisa para termos uma visão consolidada sobre como o empresariado trabalha, por exemplo, em seu planejamento financeiro - disse ele.

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