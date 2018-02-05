Pesquisa é recomendação de especialistas para escapar de juros altos

Embora a taxa básica de juros do país, a Selic, tenha caído quase à metade no último ano, o brasileiro ainda precisa pesquisar entre os bancos para driblar o custo elevado do cartão de crédito e do cheque especial. De acordo com especialistas em finanças pessoais, uma das estratégias para evitar o nome sujo neste início de ano é fazer a portabilidade do parcelamento para outra instituição financeira e recorrer a linhas mais baratas, como o consignado.
Na semana passada, o Banco Central (BC) informou que os juros do cartão de crédito registraram taxa média de 334,6% ao ano em dezembro de 2017. Apesar da redução de 163,1 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior, o custo fez os consultores financeiros alertarem para o fato de que a mudança feita no início de 2017 pelo BC na qual os bancos são obrigados a renegociar a fatura após um atraso de 30 dias pode criar uma percepção errada ao consumidor, estimulando o seu uso.
O cartão de crédito tem juro elevado, pois é alto o risco de inadimplência. Como os bancos não podem deixar o consumidor pagar a parcela mínima de 15% da fatura por mais de dois meses, eles são obrigados a parcelar a fatura no segundo mês, a taxas menores. A questão é que, mesmo assim, o juro é alto, de 169% ao ano, e em 2017 subiu 15 pontos alertou Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor da Associação de Executivos de Finanças (Anefac).
Outro vilão é o cheque especial, uma linha pré-aprovada que fica disponível em conta corrente para a maior parte dos clientes. Segundo o BC, a modalidade registrou juros de 323% ao ano no fim de 2017. Apesar de a Selic ter caído de 13% para os atuais 7% anuais ao longo de 2017, o cheque especial registrou um recuo de apenas 5,6 pontos percentuais no último ano. Segundo Myrian Lund, planejadora financeira e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), é preciso fugir dessas modalidades fáceis de crédito.
Tudo que é fácil é caro. Muitos consumidores se endividam e ficam com o nome sujo. E é só depois disso que procuram o banco para renegociar, mas aí é tarde. O ideal é evitar que isso aconteça. O brasileiro precisa aprender a barganhar as taxas de juros com o gerente do banco e a comparar o custo entre as instituições financeiras. As pessoas entram no cheque especial, mas não sabem qual é a taxa de juros que estão pagando. Não se deve usar nunca esse dinheiro pré-aprovado nas máquinas de autoatendimento afirmou Myrian.
APLICATIVO PARA REDUZIR GASTOS
Outra sugestão de Myrian é a portabilidade financeira. Segundo o BC, o total de operações de transferência de parcelamento de um banco para outro registrou avanço de 52%, passando de 131.889, em dezembro de 2016, para 201.384, em dezembro de 2017. O volume transferido também bateu recorde no fim do ano passado: chegou a R$ 1,651 bilhão, uma alta de 87% em relação a dezembro de 2016.
O brasileiro pode ainda fazer uso da tecnologia e aderir a aplicativos de celular que ajudam a gerir as finanças pessoais, com lembretes das datas de vencimento e organizador de gastos.
O consumidor às vezes se esquece da fatura e de outras contas por não ter o total controle da sua vida financeira. A partir do momento que ele tem acesso a todos os dados no próprio celular e é lembrado dos vencimentos, ele passa a fazer melhores escolhas comentou Thiago Alvarez, fundador do aplicativo GuiaBolso.
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Outra forma de escapar do cartão e do cheque especial é buscar o refinanciamento por meio de linhas mais baratas. A de crédito pessoal, por exemplo, registrou taxa média de 113,3% em dezembro de 2017. Outra opção é a utilização do crédito consignado, com juro de 26% ao ano. Cálculo feito pela Anefac a pedido do GLOBO mostrou que uma dívida de R$ 1 mil no cheque especial, com juros de 323% ao ano, pode se transformar em R$ 2.006,88 em 12 meses. Se o consumidor se enrolar com uma dívida de R$ 1 mil no cartão de crédito, que tem taxa média anual de 334,6%, a dívida chega a R$ 2.029,68 ao fim de 12 meses. Já para quem opta pelo crédito pessoal, o custo final chega a R$ 1.472,40. Se a escolha for o crédito consignado, a dívida de R$ 1 mil fica em R$ 1.130,52 em 12 meses.
O ideal é não gastar mais do que se ganha. E não usar cartão de crédito ou cheque especial. O consumidor precisa entender que essas linhas não fazem parte da renda. Por isso, quem está endividado pode pegar outro financiamento com juros menores e trocar a dívida cara por uma mais barata alerta Oliveira, da Anefac.
Wanderson de Souza, de 34 anos, morador de Duque de Caxias, é um dos que se esforçam para se manter na linha quando se trata do cartão de crédito. Funcionário de uma delicatessen na Tijuca, ele foge dos juros altos.
No momento, só uso o cartão para o necessário. Fora as compras de mês no mercado, recentemente meu único outro gasto com ele foi o material escolar dos meus filhos. Só faço compras no cartão pagando a fatura inteira de uma vez. Sem parcelar, porque, quando você faz isso, começa a se endividar argumentou ele.