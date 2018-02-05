Pesquisa é recomendação de especialistas para escapar de juros altos

Juros Crédito: Reprodução/Web

Embora a taxa básica de juros do país, a Selic, tenha caído quase à metade no último ano, o brasileiro ainda precisa pesquisar entre os bancos para driblar o custo elevado do cartão de crédito e do cheque especial. De acordo com especialistas em finanças pessoais, uma das estratégias para evitar o nome sujo neste início de ano é fazer a portabilidade do parcelamento para outra instituição financeira e recorrer a linhas mais baratas, como o consignado.

Na semana passada, o Banco Central (BC) informou que os juros do cartão de crédito registraram taxa média de 334,6% ao ano em dezembro de 2017. Apesar da redução de 163,1 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior, o custo fez os consultores financeiros alertarem para o fato de que a mudança feita no início de 2017 pelo BC  na qual os bancos são obrigados a renegociar a fatura após um atraso de 30 dias  pode criar uma percepção errada ao consumidor, estimulando o seu uso.

 O cartão de crédito tem juro elevado, pois é alto o risco de inadimplência. Como os bancos não podem deixar o consumidor pagar a parcela mínima de 15% da fatura por mais de dois meses, eles são obrigados a parcelar a fatura no segundo mês, a taxas menores. A questão é que, mesmo assim, o juro é alto, de 169% ao ano, e em 2017 subiu 15 pontos  alertou Miguel Ribeiro de Oliveira, diretor da Associação de Executivos de Finanças (Anefac).

Outro vilão é o cheque especial, uma linha pré-aprovada que fica disponível em conta corrente para a maior parte dos clientes. Segundo o BC, a modalidade registrou juros de 323% ao ano no fim de 2017. Apesar de a Selic ter caído de 13% para os atuais 7% anuais ao longo de 2017, o cheque especial registrou um recuo de apenas 5,6 pontos percentuais no último ano. Segundo Myrian Lund, planejadora financeira e professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), é preciso fugir dessas modalidades fáceis de crédito.

 Tudo que é fácil é caro. Muitos consumidores se endividam e ficam com o nome sujo. E é só depois disso que procuram o banco para renegociar, mas aí é tarde. O ideal é evitar que isso aconteça. O brasileiro precisa aprender a barganhar as taxas de juros com o gerente do banco e a comparar o custo entre as instituições financeiras. As pessoas entram no cheque especial, mas não sabem qual é a taxa de juros que estão pagando. Não se deve usar nunca esse dinheiro pré-aprovado nas máquinas de autoatendimento  afirmou Myrian.

APLICATIVO PARA REDUZIR GASTOS

Outra sugestão de Myrian é a portabilidade financeira. Segundo o BC, o total de operações de transferência de parcelamento de um banco para outro registrou avanço de 52%, passando de 131.889, em dezembro de 2016, para 201.384, em dezembro de 2017. O volume transferido também bateu recorde no fim do ano passado: chegou a R$ 1,651 bilhão, uma alta de 87% em relação a dezembro de 2016.

O brasileiro pode ainda fazer uso da tecnologia e aderir a aplicativos de celular que ajudam a gerir as finanças pessoais, com lembretes das datas de vencimento e organizador de gastos.

 O consumidor às vezes se esquece da fatura e de outras contas por não ter o total controle da sua vida financeira. A partir do momento que ele tem acesso a todos os dados no próprio celular e é lembrado dos vencimentos, ele passa a fazer melhores escolhas  comentou Thiago Alvarez, fundador do aplicativo GuiaBolso.

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Outra forma de escapar do cartão e do cheque especial é buscar o refinanciamento por meio de linhas mais baratas. A de crédito pessoal, por exemplo, registrou taxa média de 113,3% em dezembro de 2017. Outra opção é a utilização do crédito consignado, com juro de 26% ao ano. Cálculo feito pela Anefac a pedido do GLOBO mostrou que uma dívida de R$ 1 mil no cheque especial, com juros de 323% ao ano, pode se transformar em R$ 2.006,88 em 12 meses. Se o consumidor se enrolar com uma dívida de R$ 1 mil no cartão de crédito, que tem taxa média anual de 334,6%, a dívida chega a R$ 2.029,68 ao fim de 12 meses. Já para quem opta pelo crédito pessoal, o custo final chega a R$ 1.472,40. Se a escolha for o crédito consignado, a dívida de R$ 1 mil fica em R$ 1.130,52 em 12 meses.

 O ideal é não gastar mais do que se ganha. E não usar cartão de crédito ou cheque especial. O consumidor precisa entender que essas linhas não fazem parte da renda. Por isso, quem está endividado pode pegar outro financiamento com juros menores e trocar a dívida cara por uma mais barata  alerta Oliveira, da Anefac.

Wanderson de Souza, de 34 anos, morador de Duque de Caxias, é um dos que se esforçam para se manter na linha quando se trata do cartão de crédito. Funcionário de uma delicatessen na Tijuca, ele foge dos juros altos.