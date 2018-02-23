Pesquisa aponta que 45% das dívidas dos jovens são de bancos

44,8% das pendências dos mais jovens têm como credores as instituições financeiras Crédito: Reprodução/Pixabay

Dívidas com bancos são um dos principais problemas dos jovens brasileiros que estão inadimplentes, de acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Dados demonstram que 44,8% das pendências dos mais jovens têm como credores as instituições financeiras. Em seguida, aparecem o comércio, com 29,9% do total de pendências, o setor de comunicações, com 14,7%, e o de água e luz, com 1,8%.

Na população como um todo, as dívidas com água e luz somam 7,8% do total; já os débitos com o comércio somam 18,5% e, com os bancos, 50,8%.

Segundo a pesquisa, é na região Centro-Oeste que se observa a maior proporção de consumidores jovens com contas em atraso. Do total de devedores da região, 7,8% têm idade entre 18 e 24 anos. Em seguida, aparece a região Sul, com 7,6%, a Norte, com uma proporção de 7,4%, a Nordeste, com 5,7%, e a Sudeste, com 5,0%, a menor proporção de jovens negativados entre as regiões do país.

Os dados de dívidas em atraso, contudo, também confirmam a queda da inadimplência na população com idade entre 18 e 24 anos. Nesse caso, a retração foi de 23,45% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A participação das pendências de jovens no total de dívidas passou de 13,37%, em janeiro de 2010, para 6,74%, em janeiro de 2018.

Para a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, a retração dos indicadores de inadimplência da população mais jovem reflete a menor presença desses brasileiros nos níveis de ocupação do país.