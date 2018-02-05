'Percepção de melhora na economia será sentida até o fim do ano'

Brasília - Ministro da Fazenda Henrique Meirelles (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (5) que até o fim do ano os brasileiros conseguirão sentir no dia a dia o impacto da retomada da economia. Segundo ele, apesar dos indicadores já terem sinalizado uma melhora, é natural que haja uma demora nessa percepção.

"É tudo uma questão de tempo. Você, em qualquer situação, consegue criar um problema e destruir uma coisa com muita facilidade. Para construir demora mais tempo. É a mesma coisa na economia", declarou.

Meirelles numerou bons indicadores e ressaltou que a inflação está no menor patamar desde 1998. E que o desemprego tem caído, apesar de ainda haver um grande número de pessoas sem emprego. Ele afirmou que, nos próximos meses, a população começará a perceber que a alta nos preços está contida e o que o emprego voltou a crescer.

"Com as companhias contratando, as empresas crescendo, a inflação baixa, com mais oportunidades, acredito que com o tempo será uma percepção que vai se consolidando. Nos próximos meses, até o fim do ano essa percepção deve ser mais clara".

Ele voltou a destacar que só tomará uma decisão sobre uma possível candidatura no início de abril e que, até lá, está concentrado no trabalho à frente do Ministério da Fazenda. Meirelles também voltou a negar qualquer participação no esquema de corrupção envolvendo a J&F.

Ele foi presidente do conselho de administração da empresa entre 2014 e 2016. O ministro explicou que o conselho foi criado para levar adiante a abertura de capital da empresa, que não se concretizou. Dessa forma, nunca entrou de fato em operação.