Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pente-fino do INSS pode cortar mais de 3 mil aposentadorias no ES
Perícia para aposentados

Pente-fino do INSS pode cortar mais de 3 mil aposentadorias no ES

Beneficiários foram convocados pelo INSS para provar incapacidade

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 15:26
Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 3.364 mil capixabas que recebem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença para perícia médica para a revisão do benefício por incapacidade. A lista com o nome dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12). Do total dos que foram chamados, 2.856 são aposentados por invalidez e 508 são beneficiários de auxílio-doença. Quem não fizer o exame vai ter o benefício cortado.
Estão convocados para o pente-fino os beneficiários que não foram encontrados pelo INSS por alguma inconsistência no endereço e aqueles que receberam uma carta, mas não agendaram a perícia no prazo determinado. Quem teve o seu nome publicado no DOU tem 15 dias corridos para tomar ciência da publicação e mais 5 dias para agendar a perícia pelo telefone 135. O prazo se encerra no dia 4 de maio.
Caso a perícia não seja marcada, o pagamento ficará suspenso até o convocado regularizar sua situação. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame. Quem não procurar o INSS neste prazo terá o pagamento cancelado.
O objetivo é fazer uma avaliação para verificar se estas pessoas ainda fazem jus ao benefício. No último edital do INSS, foram convocadas 94 mil pessoas no país. A meta do governo federal é fazer um pente-fino em 1,2 milhão de benefícios por incapacidade ao longo 2018, sendo 273.803 de auxílio-doença e 995.107 de aposentadorias por invalidez.
PRAZO FINAL PARA QUEM FOI CHAMADO EM MARÇO
Beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que foram convocados em 23 de março pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até esta sexta-feira (13) para agendar a perícia de revisão do benefício. A marcação deve ser feita por meio do telefone 135.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados