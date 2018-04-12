Pente-fino do INSS pode cortar mais de 3 mil aposentadorias no ES

Sede da Superintendência do INSS no Espírito Santo Crédito: Gazeta Online

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convocou 3.364 mil capixabas que recebem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença para perícia médica para a revisão do benefício por incapacidade. A lista com o nome dos convocados foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (12). Do total dos que foram chamados, 2.856 são aposentados por invalidez e 508 são beneficiários de auxílio-doença. Quem não fizer o exame vai ter o benefício cortado.

Estão convocados para o pente-fino os beneficiários que não foram encontrados pelo INSS por alguma inconsistência no endereço e aqueles que receberam uma carta, mas não agendaram a perícia no prazo determinado. Quem teve o seu nome publicado no DOU tem 15 dias corridos para tomar ciência da publicação e mais 5 dias para agendar a perícia pelo telefone 135. O prazo se encerra no dia 4 de maio.

Caso a perícia não seja marcada, o pagamento ficará suspenso até o convocado regularizar sua situação. A partir da suspensão, o beneficiário tem até 60 dias para marcar o exame. Quem não procurar o INSS neste prazo terá o pagamento cancelado.

O objetivo é fazer uma avaliação para verificar se estas pessoas ainda fazem jus ao benefício. No último edital do INSS, foram convocadas 94 mil pessoas no país. A meta do governo federal é fazer um pente-fino em 1,2 milhão de benefícios por incapacidade ao longo 2018, sendo 273.803 de auxílio-doença e 995.107 de aposentadorias por invalidez.

PRAZO FINAL PARA QUEM FOI CHAMADO EM MARÇO