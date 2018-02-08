Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pensão de viúvas de policiais mortos vai custar R$ 400 milhões em 10 anos
Reforma da Previdência

Pensão de viúvas de policiais mortos vai custar R$ 400 milhões em 10 anos

Governo incluiu medida na proposta de reforma para obter mais votos favoráveis da chamada Bancada da Bala
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 17:19

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 17:19

A pensão integral para viúvas e viúvos de policiais mortos em serviço vai custar R$ 400 milhões em dez anos. Esse é o novo cálculo da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda obtido pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), após a alteração na emenda aglutinativa da reforma da Previdência anunciada na quarta-feira (7) pelo relator deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).
Deputado Arthur de Oliveira Maia é relator da reforma da Previdência Crédito: Divulgação
Segundo a Previdência, a economia de despesas prevista com a reforma no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - regime de previdência dos servidores públicos - cai de R$ 88,1 bilhões para R$ 87,7 bilhões em dez anos. Essa economia só leva em conta os gastos da União, não está incluída o impacto da mudança nas finanças dos Estados.
O governo incluiu essa medida na proposta de reforma para obter mais votos favoráveis da chamada Bancada da Bala. O relator disse, durante o anúncio na quarta, que é uma medida importante neste momento em que policiais têm morrido em ação por conta do aumento da criminalidade no Brasil.
A expectativa do governo e das lideranças da base no Congresso Nacional é de tentar votar a proposta até o dia 28 de fevereiro. Se não houver condições favoráveis, a estratégia é retirar de pauta a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados