Pensão de viúvas de policiais mortos vai custar R$ 400 milhões em 10 anos

A pensão integral para viúvas e viúvos de policiais mortos em serviço vai custar R$ 400 milhões em dez anos. Esse é o novo cálculo da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda obtido pelo Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), após a alteração na emenda aglutinativa da reforma da Previdência anunciada na quarta-feira (7) pelo relator deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA).

Deputado Arthur de Oliveira Maia é relator da reforma da Previdência Crédito: Divulgação

Segundo a Previdência, a economia de despesas prevista com a reforma no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) - regime de previdência dos servidores públicos - cai de R$ 88,1 bilhões para R$ 87,7 bilhões em dez anos. Essa economia só leva em conta os gastos da União, não está incluída o impacto da mudança nas finanças dos Estados.

O governo incluiu essa medida na proposta de reforma para obter mais votos favoráveis da chamada Bancada da Bala. O relator disse, durante o anúncio na quarta, que é uma medida importante neste momento em que policiais têm morrido em ação por conta do aumento da criminalidade no Brasil.