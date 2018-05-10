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Pelo Twitter, Temer expressa confiança na recuperação da Argentina

O presidente disse que Argentina adotou 'política de responsabilidade'

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:06
O presidente disse que Argentina adotou "política de responsabilidade" Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Michel Temer expressou nesta quarta-feira (9) confiança na recuperação econômica da Argentina. Pelo Twitter, Temer chamou de política de responsabilidade as medidas adotadas pelo presidente argentino, Mauricio Macri, para correção econômica do país vizinho. A política econômica do Presidente Mauricio Macri é uma política de responsabilidade, de reformas para o crescimento sustentado e o desenvolvimento da Argentina. Temos plena confiança nesse caminho.
Macri luta nos últimos dias para tirar seu país da recente turbulência econômica que inclui inflação alta, disparada do dólar e déficit fiscal, cenário agravado com as recentes turbulências da economia internacional, com os aumentos do preço do barril de petróleo e da taxa de juros norte-americana.
Na terça-feria (8), o presidente argentino anunciou que recorrerá ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em busca de apoio externo para equilibrar a situação financeira do país. Macri admitiu que a Argentina é um dos países que mais dependem de financiamento externo.
Na sexta-feira (4) o Banco Central argentino elevou as taxas de juros de referência de 33,25% para 40%, para atrair os investidores e conter a disparada de dólar. Na Argentina, qualquer aumento no valor do dólar costuma ter impacto sobre a inflação, que continua alta (cerca de 25% ao ano).
PRESIDENTE DO BNDES
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), Dyogo Oliveira, também comentou a crise na Argentina. Em entrevista coletiva na tarde de quarta (9), no Palácio do Planalto, Dyogo afirmou que o governo daquele país está no caminho correto.
Eles estão enfrentando um momento de dificuldade de fluxo de capitais, mas eles têm adotado uma agenda de política econômica consistente, com reformas importantes [] Acreditamos que as decisões que eles estão tomando são acertadas, estão no caminho correto. Manteremos um acompanhamento bastante próximo, como a relação profunda que o Brasil tem com a Argentina nos obriga a ter.

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