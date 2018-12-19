Pela terceira vez, Petrobras reduz preço do GLP empresarial

Petrobras reduz preço do GLP empresarial Crédito: Divulgação

Petrobras decidiu reduzir em 4,7%, na média, o preço do GLP (gás liquefeito de petróleo) empresarial em embalagens acima de 13 quilos. O novo valor entra em vigor nesta quinta-feira (20). É a terceira queda consecutiva de preço anunciada pela estatal  a última alteração tinha sido no dia 27 de novembro, com recuo médio de 9,2%. Antes disso, no dia 7 de novembro, a empresa reduziu o preço em 5,6%.

Segundo a Petrobras, a política de preços para o GLP de uso industrial e comercial vendido em suas refinarias às distribuidoras segue o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos, mais os custos que importadores teriam, entre outros, de transporte e de taxas portuárias. O preço médio considera ainda uma margem que cobre riscos como volatilidade do câmbio e dos preços.

Para a estatal, a paridade é necessária porque o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência, dando às distribuidoras a alternativa de importar os produtos.

SINDIGÁS



O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) informou que o preço do GLP empresarial deverá ter redução entre 4,6% e 4,9%, dependendo do polo de suprimento.