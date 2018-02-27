Pegadinhas do divórcio e aluguel levam à malha fina

Programa do IR 2018 já pode ser baixado no computador e nos dispositivos móveis Crédito: Michel Filho | Agência O Globo

A hora de declarar o Imposto de Renda está chegando e, para não cair na temida malha fina, é preciso estar atento. Dois erros muito comuns que podem levar o Leão a convocar o contribuinte posteriormente são esquecer de declarar fontes de renda, como aluguel de imóvel, e a inclusão do dependente na declaração da mãe e do pai, quando o casal é separado.

A partir desta terça-feira (26), o

Gazeta Online

, em parceria com a consultoria Sage Brasil, vai tirar as dúvidas dos contribuintes na Declaração do Imposto de Renda. As dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected] . As respostas estarão em www.gazetaonline.com.br/especiais/ir 2018.

O coordenador-técnico editorial da consultoria Sage Brasil, Valdir de Oliveira Amorim, lembra que, neste ano, a declaração referente ao ano de 2017 deve ser entregue entre 1º de março e 30 de abril. Ele reforça que são muitos os erros que podem levar o contribuinte a cair na malha fina.

Casal separado que lança o dependente nas duas declarações é um erro comum. Outro erro na declaração é o aposentado que tem duas aposentadorias e acredita que tem dedução em dobro, mas é uma dedução só. Aposentado que tem emprego, e que acha que as deduções de aposentado valem para o salário dele, mas não valem. Não declarar todas as fontes de renda é algo comum, muitas vezes no caso de quem recebe aluguel e o inquilino declara como pagamento efetuado. Tem ainda sócio de empresa que não declara pró-labore, elenca.

Outro problema comum, cita Amorim, é o erro de digitação. Por exemplo, o contribuinte deveria digitar R$ 798 e digita R$ 978 ou R$ 789. Outro erro é os dados dos gastos declarados que não batem com o que o prestador do serviço informou. Aí as duas partes têm que responder ao Fisco.

Para se precaver, é possível puxar um extrato da declaração, diz o coordenador. Depois que ele enviar a declaração, em no máximo uma semana ele deve acessar o site da Receita e puxar um extrato da declaração dele. A declaração vai mostrar o que a Receita apresentou como ressalva. Ele corrige o problema ou pode contestar,, orienta.

QUEM DEVE DECLARAR?

RENDIMENTOS

Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração de 2017.

OUTROS CASOS

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

GANHO DE CAPITAL

Quem obteve, em 2017, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores.

ATIVIDADE RURAL

Quem teve, em 2017, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural.

BENS

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2017, a propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil.

RESIDENTE