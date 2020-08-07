Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pedidos de falência no país caem 12,6% em julho ante junho, diz Boa Vista
Queda

Pedidos de falência no país caem 12,6% em julho ante junho, diz Boa Vista

Conforme a Boa Vista, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas apresentaram, em julho ante junho, declínio de 37,6% e 37,9%, respectivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 11:51

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:51

Calculadora
A despeito do recuo nos volume de falências pedidas no comparativo mensal, ainda se observa crescimento expressivo no acumulado em 12 meses Crédito: Pixabay
Os pedidos de falência no país tiveram queda de 12,6% em julho em relação a junho, conforme a Boa Vista. Na comparação com o sétimo mês de 2019, contudo, houve aumento de 6,3%. Houve crescimento também nos acumulados do ano (29,3%) e no de 12 meses ( 28,3%).
Conforme a Boa Vista, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas apresentaram, em julho ante junho, declínio de 37,6% e 37,9%, respectivamente.
Já as falências decretadas subiram 16,8% no sétimo mês deste ano ante o anterior.
O indicador de recuperação judicial teve alta de 31,4% no acumulado em 12 meses finalizados em julho, enquanto o índice de recuperações judiciais deferidas avançou 30,1% e o de falência subiu 28,3%. Já as falências decretadas recuaram 0,9%.
A despeito do recuo nos volume de falências pedidas no comparativo mensal, ainda se observa crescimento expressivo no acumulado em 12 meses, refletindo, conforme a Boa Vista, a dificuldade que as empresas estão encontrando para manter suas atividades.
"Além disso, o aumento das falências decretadas em julho também mostra a fragilidade nos indicadores de solvência das companhias durante esse período mais agudo da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus", acrescenta a instituição em nota.
A expectativa, cita, é que o indicador volte a apresentar melhores resultados de acordo com a retomada da atividade econômica nos próximos meses.

Veja Também

Bancários iniciam campanha reivindicando regulamentação do home office

Alíquota de 12% da CBS visa a manter 55 bi em isenções fiscais

TCU manda governo revisar dados para evitar fraude em benefício de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados