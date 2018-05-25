Pedágio pode subir com negociação para encerrar greve

Pedágio em São Paulo Crédito: Divulgação | Radar Nacional

A proposta do governo de não cobrar pedágio em rodovias para caminhões vazios pode elevar as tarifas para os usuários, de acordo com fontes do setor. Em 2015, após pressão dos caminhoneiros, o governo permitiu a isenção dos pedágios em rodovias federais e estaduais. Porém, os estados - para suas rodovias sob concessão - continuaram cobrando a taxa.

Os principais estados com rodovias sob concessão do país são Paraná e São Paulo. Segundo essa fonte, para fazer valer o acordo fechado na noite de quinta-feira, o governo federal deverá negociar com os estados para que, através de suas agências reguladoras, autorizem a isenção dos pedágios nas rodovias estaduais.

"Após os estados permitirem a isenção dos pedágios às concessionárias, os contratos vão passar por uma renegociação. E isso vai aumentar o valor das tarifas para todos os usuários. Alguém vai pagar a conta para atender apenas uma categoria. Os contratos de concessão das rodovias preveem que qualquer eixo é cobrado", disse essa fonte.

Em nota na manhã desta sexta-feira, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) destaca que o acordo feito com o governo prevê suspensão imediata dos pedágios para caminhões vazios nas rodovias estaduais de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. No caso do Rio de Janeiro, as principais rodovias são federais, como Rio-Petrópolis, Rio-Teresópolis e Nova Dutra.

De acordo com Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, a iniciativa do governo não deveria interferir em outros setores econômicos, como a promessa da União de cobrar dos estados a isenção do pedágio sobre o eixo suspenso de caminhões vazios.

"É um equívoco. Você abre um precedente, quebrando contrato. Quem é que vai entrar em uma concessão? Hoje, deveria ser muito limitado à tributação, mas não extrapolar para outras áreas, porque isso seria muito grave", criticou.

Segundo analistas, o assunto é polêmico, pois os sistemas de pedágio das rodovias não conseguem detectar se o caminhão está cheio ou vazio.

"É uma dificuldade saber se o caminhão está cheio ou vazio, pois todos são lacrados. Desde 2015, os estados não permitiram a isenção do pedágio", afirmou essa fonte.

Frischtak observou que as sinalizações do governo de interferir na cobrança de pedágio, por exemplo, inibirão o investimento público em um momento em que o país dependerá quase que exclusivamente dessa fonte de recursos para reduzir a dependência do modal rodoviário.

"Essas medidas não fazem sentido. Porque você não quer aumentar o risco regulatório e a insegurança jurídica, que já não são baixos. Ao fazer isso, você afasta o único investimento que vai sobrar, que é o privado. O investimento vai caber ao setor privado, porque o setor público não terá capacidade. A menos que ocorra uma dura reforma fiscal. Ou você cria um ambiente mais receptiva para o investimento privado ou continuaremos com uma taxa de investimento basal", criticou.

Para Cláudio Frischtak, presidente da Inter.B Consultoria, o resultado das negociações entre governo e grevistas foi infeliz.