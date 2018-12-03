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Infecção

Paulo Guedes cancela viagem a Europa por motivo de saúde

Futuro ministro da Economia está com febre alta, por causa de uma infecção nas vias respiratórias

Publicado em 03 de Dezembro de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2018 às 12:36
O economista Paulo Guedes Crédito: Agência Brasil
O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou uma série de encontros que teria no exterior por motivos médicos. Guedes acordou com febre alta, por causa de uma infecção nas vias respiratórias. Por recomendação médica, não poderá fazer viagens durante toda a semana, informou a assessoria de imprensa da equipe de transição.
Paulo Guedes participaria do evento "Grandes desafios da América Ibérica", organizado em Madri pela Fundación Internacional para la Libertad, presidida pelo escritor Mário Vargas Llosa. Guedes participaria, ao lado de Sérgio Moro, indicado para ministro da Justiça, do painel intitulado "Brasil, principais alinhados do novo governo", mediado por Vargas Llosa.
Além do evento, Guedes cancelou ainda uma série de encontros previstos para esta semana na Europa, em que apresentaria a agenda econômica do futuro governo a investidores e mídia.

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