Passagem aérea teve alta de 58,39% em julho no Espírito Santo

Depois da greve dos caminhoneiros ter pressionado a inflação na Grande Vitória em junho, com avanço de 1,29%, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou em julho, com leve alta de 0,19%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado no mês foi o melhor na Região Metropolitana do Estado do que a média nacional, que ficou em 0,33%. No acumulado do ano, o indicador, para os capixabas, foi de 2,92%. No Brasil, o índice foi de 2,94%.
No Estado, apesar da inflação ter ficado quase estável, alguns itens tiveram um comportamento bem diferente, principalmente os serviços de transporte.
A passagem aérea na Grande Vitória, por exemplo, apresentou avanço de 58,39% em julho em relação a junho, segundo o IPCA. Já as viagens de ônibus interestadual tiveram alta de 8,71%.
Entre os alimentos, a pera foi a que apresentou pior desempenho, 10,41%, seguida pelo leite longa vida, com 9,38%; a farinha de trigo, 6,38%; o alho, 5,38%; o feijão preto, 4,38%; o frango inteiro, 4,09%; a banana-da-terra, 3,43%; e o arroz, 3,07%.