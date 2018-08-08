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Inflação

Passagem aérea teve alta de 58,39% em julho no Espírito Santo

Serviço foi o item que mais teve variação de preço no mês, segundo o IBGE. Inflação para a Grande Vitória no período foi de 0,19%

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 18:38
A passagem aérea na Grande Vitória apresentou avanço de 58,39% em julho em relação a junho, segundo o IPCA Crédito: Vitor Jubini | Arquivo GZ
Depois da greve dos caminhoneiros ter pressionado a inflação na Grande Vitória em junho, com avanço de 1,29%, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou em julho, com leve alta de 0,19%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado no mês foi o melhor na Região Metropolitana do Estado do que a média nacional, que ficou em 0,33%. No acumulado do ano, o indicador, para os capixabas, foi de 2,92%. No Brasil, o índice foi de 2,94%.
No Estado, apesar da inflação ter ficado quase estável, alguns itens tiveram um comportamento bem diferente, principalmente os serviços de transporte.
A passagem aérea na Grande Vitória, por exemplo, apresentou avanço de 58,39% em julho em relação a junho, segundo o IPCA. Já as viagens de ônibus interestadual tiveram alta de 8,71%.
Entre os alimentos, a pera foi a que apresentou pior desempenho, 10,41%, seguida pelo leite longa vida, com 9,38%; a farinha de trigo, 6,38%; o alho, 5,38%; o feijão preto, 4,38%; o frango inteiro, 4,09%; a banana-da-terra, 3,43%; e o arroz, 3,07%.

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