Passagem aérea teve alta de 58,39% em julho no Espírito Santo

A passagem aérea na Grande Vitória apresentou avanço de 58,39% em julho em relação a junho, segundo o IPCA Crédito: Vitor Jubini | Arquivo GZ

Depois da greve dos caminhoneiros ter pressionado a inflação na Grande Vitória em junho, com avanço de 1,29%, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desacelerou em julho, com leve alta de 0,19%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado no mês foi o melhor na Região Metropolitana do Estado do que a média nacional, que ficou em 0,33%. No acumulado do ano, o indicador, para os capixabas, foi de 2,92%. No Brasil, o índice foi de 2,94%.

No Estado, apesar da inflação ter ficado quase estável, alguns itens tiveram um comportamento bem diferente, principalmente os serviços de transporte.

A passagem aérea na Grande Vitória, por exemplo, apresentou avanço de 58,39% em julho em relação a junho, segundo o IPCA. Já as viagens de ônibus interestadual tiveram alta de 8,71%.