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Preços

Passagem aérea de última hora para o carnaval fica até 80% mais cara

A passagem aérea de Salvador para o Rio de Janeiro chegou a custar cerca de R$ 1.600 para viagens nesta quinta-feira (08)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 17:22

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 17:22

Crédito: Reprodução | Pixabay
Quem deixou para comprar a passagem aérea para curtir o carnaval nos últimos instantes pode se deparar com preços até 80% mais altos em comparação a outros dias do mês. O levantamento foi realizado pelo site de cupons Cuponomia.
Os cariocas que resolverem ir para São Paulo no sábado de carnaval, por exemplo, pagam aproximadamente R$ 419, um aumento de 60% no preço, considerando que o mesmo trecho, nos outros sábados do mês, custa em média, R$ 160, incluindo as taxas de embarque.
No sentido contrário, São Paulo Rio, as passagens custam R$ 435 apenas pela ida. No início da semana, o mesmo destino estava até 60% mais barato.
Quem sai do Rio de Janeiro com destino ao carnaval de Recife não irá encontrar passagens por menos de R$ 810 nesta sexta-feira (09). No sábado (10), os bilhetes ficam por R$ 750. Depois do carnaval, o preço da passagem cai para, em média, R$ 345.
De acordo com o levantamento, do Rio a Salvador, a passagem custa R$ 690 neste sábado, enquanto em outros dias do mês, sai por cerca de R$ 280. No trecho de São Paulo a Salvador, as passagens podem custar, aproximadamente, R$ 1400, partindo nesta sexta-feira. No entanto, se a viagem for depois do Carnaval, a passagem aérea pode sair pela metade do preço.
A passagem aérea de Salvador para o Rio chegou a custar cerca de R$ 1.600 para viagens na quinta-feira (08). A mesma viagem, uma semana após o feriado, pode sair em torno de R$ 885, com a mesma companhia aérea.

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