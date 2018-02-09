Passagem aérea de última hora para o carnaval fica até 80% mais cara

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Quem deixou para comprar a passagem aérea para curtir o carnaval nos últimos instantes pode se deparar com preços até 80% mais altos em comparação a outros dias do mês. O levantamento foi realizado pelo site de cupons Cuponomia.

Os cariocas que resolverem ir para São Paulo no sábado de carnaval, por exemplo, pagam aproximadamente R$ 419, um aumento de 60% no preço, considerando que o mesmo trecho, nos outros sábados do mês, custa em média, R$ 160, incluindo as taxas de embarque.

No sentido contrário, São Paulo Rio, as passagens custam R$ 435 apenas pela ida. No início da semana, o mesmo destino estava até 60% mais barato.

Quem sai do Rio de Janeiro com destino ao carnaval de Recife não irá encontrar passagens por menos de R$ 810 nesta sexta-feira (09). No sábado (10), os bilhetes ficam por R$ 750. Depois do carnaval, o preço da passagem cai para, em média, R$ 345.

De acordo com o levantamento, do Rio a Salvador, a passagem custa R$ 690 neste sábado, enquanto em outros dias do mês, sai por cerca de R$ 280. No trecho de São Paulo a Salvador, as passagens podem custar, aproximadamente, R$ 1400, partindo nesta sexta-feira. No entanto, se a viagem for depois do Carnaval, a passagem aérea pode sair pela metade do preço.