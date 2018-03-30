Passageiros só vão pousar na nova pista do aeroporto em junho

Aeronave presidencial Airbus A319 pousou na pista antiga, mas decolagem foi pela nova estrutura Crédito: Bernardo Coutinho

O novo terminal de passageiros (TPS) começou a operar nesta sexta-feira (30), mas, por enquanto, quem chega à Capital pelos ares deverá se contentar com o pouso na pista antiga. Mesmo com a inauguração da nova estrutura, a pista que foi construída, de 2.058 metros, ainda tem restrições e só deverá estar liberada completamente a partir de junho.

As operações de pouso de aeronaves turbojato, que são aquelas usadas para os voos domésticos pelas companhias aéreas, só serão autorizadas quando o equipamento chamado PAPI (Precision Approach Path Indicator) estiver homologado, o que ainda não aconteceu. Esse aparelho é um indicador do percurso de aproximação de precisão, que auxilia o piloto na aproximação visual da pista.

Dessa forma, somente helicópteros e aeronaves de menor porte, como monomotores, que realizam aterrissagens visuais, poderão usar a nova pista. Enquanto isso, os voos das companhias aéreas, que operam por instrumentos, vão pousar na pista velha.

A situação é inversa à inicialmente planejada, mas ainda assim os passageiros vão desembarcar no novo terminal. Após o pouso acontecer na pista velha, o avião irá fazer o taxiamento até o pátio de aeronaves, realizando a conexão com os portões do novo TPS.

Uma fonte ligada ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles observou que quando as duas pistas estiverem liberadas plenamente, haverá um ganho operacional em Vitória. Vai agilizar. Vai melhorar para a segurança, para a navegação, para passageiros, para companhias aéreas, pilotos e controladores de voo. Então, é muito bom ter mais essa opção.

SURPRESA

Aliás, foi também pela ausência do PAPI que, nesta quinta (29), o voo presidencial pousou na estrutura antiga, surpreendendo os convidados que participaram da cerimônia de inauguração. Ainda assim, a Infraero informou que o pouso do avião de Temer seguiu definição operacional acordada entre a estatal e a Força Aérea Brasileira.

Segundo uma fonte, a Presidência chegou a tentar uma autorização especial para o pouso na pista nova, mas não teve sucesso, mesmo no dia anterior tendo acontecido o pouso da mesma aeronave, chamada, nesse caso, de precursora.

Já a decolagem do Airbus A319, com o presidente, ministros e outras autoridades, se deu pela pista nova, saindo da cabeceira 20 em direção ao mar, por volta das 13h40, rumo à Brasília.

Assim como aconteceu com o voo de Temer, as aeronaves comerciais que decolarem a partir de hoje vão também poder utilizar a nova pista. A falta do PAPI não prejudica as partidas. Mas, como um outro equipamento, o anemômetro (que mede a direção e a intensidade dos ventos), também precisa receber o aval de órgãos, as decolagens só poderão acontecer em condições de bom tempo e serão visuais.

PROCEDIMENTOS

Segundo a Infraero, ao final de janeiro o Instituto de Cartografia da Aeronáutica (ICA) esteve no aeroporto para realizar os procedimentos necessários relativos ao PAPI e deverá, nos próximos dias, enviar as informações técnicas para a estatal, que prevê que o processo para a instalação do aparelho seja concluído em um prazo de mais 60 dias.