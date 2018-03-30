Passageiros aprovam novo aeroporto em primeiro dia de operações

Área de check-in do novo aeroporto de Vitória na manhã desta sexta-feira (30) Crédito: Ricardo Medeiros

Os dois primeiros voos a sair de Vitória foram para o Rio de Janeiro e para São Paulo, ambos às 5h40. A decolagem dos dois, no entanto, ocorreu pela pista velha por causa, segundo o superintendente da Infraero no aeroporto de Vitória, Afrânio Mar, das condições de meteorologia, como vento.

O primeiro passageiro a entrar na sala de embarque foi o engenheiro Severo José Gomes, de 63 anos. Ele, que é paulista mas trabalha em Mucuri, na Bahia, vai passar o feriado com a família em sua terra natal. Ao chegar ao novo terminal, ele contou que até mandou recado para a esposa para dizer como o novo terminal "ficou bom". "O outro aeroporto era um caixote, muito apertado. Demorou muito para acontecer, mas Vitória merece esse terminal, que ficou na média com outros do país", opinou ele.

Também entre os primeiros a chegar ao aeroporto estava o encanador Marcondes Santana, de 40 anos. Sergipano, ele estava junto com outros colegas viajando a trabalho, com destino a Curitiba e escala em São Paulo.

"O ônibus da empresa deixou a gente umas 2h30 no aeroporto antigo, mas depois descobrimos que era para ir para o novo. Aparentemente, o aeroporto é muito bonito. Tomara que as opções de voos sejam compatíveis com a beleza dele", brincou ele, acrescentando que em Sergipe, assim como ocorreu em Vitória, há uma promessa de construção de um novo aeroporto que se arrasta há anos.

Passageiro do voo para o Rio, o médico Ítalo Nunes Lyra, de 59 anos, também aprovou o aeroporto. Ele é capixaba, de Guaçuí, e mora em Aracruz. Vai ao Rio para pegar um outro voo para Buenos Aires, onde vai passar alguns dias passeando. "Os capixabas mereciam esse aeroporto. Achei espaçoso e bem sinalizado, foi fácil de encontrar os lugares. Está muito bom", disse.

Essa é a mesma opinião do comandante de navio Orlando Antunes, 49, que também embarcou no voo para o Rio. "Está maior e mais bonito. O estacionamento é bem amplo, traz mais conforto. Mas ainda não consegui conhecer muito bem o espaço. Preciso pegar mais voos para dizer melhor. Não sabia que estaria no primeiro voo", comentou.

Já o músico Junior Bah, 34, que foi visitar a família no Rio, desabafou: "demorou pra caramba para esse aeroporto sair. Mas evoluímos. Agora é colocar ele em movimento e, quem sabe, como Vitória é uma cidade central, ele seja usado como ponto para escalas, para que a gente não tenha que ir para o Rio ou São Paulo sempre", aponta.

PISTA

Por enquanto, a pista nova do aeroporto só vai poder receber decolagens. Os pousos poderão ser feitos a partir de junho , pois ainda falta instalar e homologar um equipamento luminoso de segurança para aproximação das aeronaves. Ele já foi comprado e deve estar operando em 40 a 60 dias, explica o superintendente da Infraero no Aeroporto de Vitória, Afrânio Mar.

Outro equipamento que já foi comprado e instalado, mas ainda precisa ser homologado, é o anemômetro, que mede a velocidade do vento. A compra dos equipamentos é de responsabilidade da Infraero, mas as homologações são feitas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), vinculado à Força Aérea Brasileira e ao Ministério da Defesa.

"Com as duas pistas funcionando, o aeroporto de Vitória ganha muito. Os pilotos escolhem a pista dependendo das condições meteorológicas de vento, chuva e neblina. Com o cone de aproximação dos voos pelo mar (na pista nova), haverá uma redução sensível de ruído nos bairros do entorno do aeroporto. Não é possível falar em porcentagem de redução pois a escolha da pista vai depender das condições do momento da aterrissagem", destaca o superintendente.

LOJAS

O novo terminal também vai contar com 33 lojas e quiosques abertos até junho. Dos 71 pontos comerciais do novo terminal, 33 já estão ocupados, sendo sua maioria na sala de embarque.

No aeroporto antigo, eram 35 pontos comerciais no total. De acordo com Afrânio, dos 27 pontos presentes dentro da sala de embarque, apenas 7 seguem sem ocupação. "Essas 7 lojas e quiosques, de varejo e de alimentação, ainda estão em licitação. No total, temos 71 pontos no aeroporto todo e 33 já estão ocupados. Na próxima semana, esperamos que mais 5 sejam abertos", disse.

O prazo, de 90 dias, está dentro da chamada "operação assistida", uma espécie de fases de testes da Infraero junto com a construtora do terminal, JL Construções Civis, para que todos os problemas que possam aparecer sejam solucionados.

É nessa operação, explica Afrânio, que se resolvem questões como troca de lâmpadas defeituosas, conserto de uma esteira que venha a quebrar, reparo de um totem que não funciona, entre outros acertos.

Um dos empreendedores que já abriu as portas é Paulo Quadrado, de 55 anos. Ele conta que venceu licitações para operar uma padaria, já de portas abertas, e de uma pastelaria, uma loja de pipocas e um espaço de coxinhas assadas - os três devem começar a funcionar nos próximos 30 dias.

"O novo aeroporto traz um momento especial para o Estado. Esperamos um aumento gradativo do movimento em função da recuperação da economia brasileira. Vamos gerar 40 empregos nas quatro lojas", afirma.

A Infraero também negocia a vinda de uma loja no modelo "duty paid", que são lojas de produtos importados, comuns em grandes aeroportos como o Galeão e o de Guarulhos, vendidos em real, destaca o superintendente. O espaço comercial, já em tratativas, deve ficar localizado logo após o raio-X localizado imediatamente após a porta do embarque.