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A preço de ouro

Páscoa deste ano terá ovos de chocolate de até R$ 1,1 mil

Marcas vão lançar 130 novidades no mercado, com preços a partir de R$ 1,20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 00:21

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 00:21

Produção de ovos de chocolate deve ser maior do que a Páscoa do ano passdo Crédito: Reprodução | Site Caras | Shutters
O carnaval ainda nem chegou, mas a indústria já está preparada para o período mais doce do ano. As novidades para a Páscoa deste ano vão atender a todos os tipos de bolsos. Só para se ter uma ideia, há ovos de chocolate que chegam a custar R$ 1,1 mil. No entanto, há outras opções mais em conta, como os miniovinhos, com preço de R$ 1,20.
O produto mais caro é da Kopenhagen, feito para comemorar os 90 anos da marca, com apenas 180 unidades. O ovo tem 5 kg de chocolate, recheado com vários bombons sortidos.
Outro produto que promete encher os olhos de quem gosta de luxo é o ovo Sweet Trasure, desenvolvido em parceria com a marca de joias Pandora. O ovo tem 1 kg e vem com um colar de prata de lei, com design clássico e paredes de vidro transparente. O mimo será vendido por R$ 499.
Já o item mais em conta, a partir de R$ 1,25, é produzido pela Brasil Cacau. Os miniovinhos são de chocolate ao leite ou chocolate branco e têm 14 gramas.
Este ano, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab) está mais otimista com a Páscoa. A forte crise econômica obrigou as empresas a reverem suas estratégias e se adequarem ao novo cenário. Estamos otimistas e os números deste ano comprovarão o amadurecimento da indústria e sua capacidade de organização em uma economia mais estável, afirma Ubiracy Fonseca, presidente da entidade.
O volume de chocolates para a Páscoa de 2018 ainda está em produção, mas a expectativa é de alta ante 2017, além de melhora nas vendas. Em 2017, foram produzidas quase 9 mil toneladas de chocolates, o equivalente a 36 milhões de ovos. Comparado à produção de 2016, o volume foi 38% menor, ou seja, 14,3 toneladas.
Essa melhora pode ser sentida com o número de lançamentos. As empresas associadas à Abicab anunciaram cerca de 130 novidades para este ano. Em 2017, foram 120 itens, contra 147 de 2016.
A vice-presidente de comunicação da Abicab, Simone Garcia, ressalta que a Páscoa deste ano representa a tão esperada retomada do setor. Os últimos anos foram adversos e muitas mudanças foram feitas pelas empresas para adequação ao cenário econômico.
A Garoto informou que os preços de seus produtos serão mantidos iguais aos de 2017. Já outros fabricantes informaram aumento, em média, de 3% nos preços. Já o Grupo CRM, dono da Kopenhagen e da Brasil Cacau, informou aumento de 8%. Os produtos vão chegar nas lojas logo após o carnaval.
 
 

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