Paralisação de caminhoneiros deixa rede de fast food sem pão

Big Mac Crédito: Reprodução/Pixabay

O desabastecimento causado pela paralisação dos caminhoneiros já chegou à rede de fast food McDonald's. A lanchonete da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do RIo, já não tem mais como vender o sanduíche que é o carro-chefe da franquia, o Big Mac, porque a última renovação de estoque do pão aconteceu na sexta-feira, e já está esgotada.

Segundo o gerente da loja, Yladian Barbosa, os frios, como salada e hambúrguer, vêm de São Paulo. Já o carregamento de pão sai do Espírito Santo. Como são dois estados afetados pelos atos dos caminhoneiros, os produtos que deveriam chegar na segunda-feira estão retidos na distribuidora. Ainda de acordo com a gerente, o atraso causou, apenas nesta quarta, um prejuízo de R$ 18 mil.

 Como nossos produtos são perecíveis, renovamos o estoque a cada três dias. Mas já estamos há dois dias sem receber mercadorias. O último abastecimento foi na sexta-feira, e o mais recente deveria ter sido feito na segunda  explica a gerente.

A falta de produtos fez com que a lanchonete não conseguisse produzir a quantidade habitual de lanches.

 As quartas-feiras costumam ser muito movimentadas, porque vendemos o Big Mac com valor promocional, a R$ 8,50. Em dias normais, costumamos vender cerca de R$ 28 mil em lanches. Mas, até agora, não vendemos nem R$ 10 mil - lamenta Yladian.

ESPÍRITO SANTO

A rede do Mc Donald's no Estado não informou se falta algum produto específico ou não no estoque dos estabelecimentos de Vitória. Procurada, a empresa enviou um posicionamento sobre o assunto. Confira a nota na íntegra: