Pagamento do 7º lote do abono do PIS/Pasep começa nesta quinta

Nascidos em janeiro e fevereiro começam a receber abono salarial Crédito: Arquivo

PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) 2018-2019, ano-base 2017, nesta quinta-feira (17). Cerca de 3,4 milhões de trabalhadores começaram a receber o pagamento do sétimo lote do abono salarial do Programa de Integração Social () e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público () 2018-2019, ano-base 2017, nesta quinta-feira (17).

Podem receber o benefício os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores públicos com final de inscrição 5. A estimativa da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, é que mais de R$ 2,8 bilhões sejam pagos. As informações são da Agência Brasil.

Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-726 02 07. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-729 00 01. Trabalhadores da iniciativa privada podem procurar a. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-726 02 07. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-729 00 01.

Os correntistas da Caixa, instituição bancária responsável pelo pagamento do PIS (iniciativa privada), tiveram os valores depositados na terça-feira (15).

Tem direito ao abono salarial ano-base 2017 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, teve remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e seus dados foram informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

O valor do benefício é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Assim, quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, equivalente a um salário mínimo (R$ 998). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de R$ 84 -ou 1/12 do salário mínimo-, e assim sucessivamente.