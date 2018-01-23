Padilha: sem reforma, Previdência 'promoverá paralisação do Estado'

Padilha ponderou que o governo tem que mexer em outras rubricas do Orçamento para fechar as contas devido ao déficit, pois há a restrição do teto dos gastos Crédito: Dida Sampaio

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o déficit de R$ 268,7 bilhões na Previdência em 2017, anunciado nesta segunda-feira (22), mostra que, sem uma reforma, o Estado brasileiro ficará paralisado. O governo está irritado com as movimentações para deixar a votação da reforma para novembro, embora isso seja considerado mais viável pelos parlamentares, que não querem se desgastar com este assunto antes das eleições.

"O Orçamento de 2019, com um crescimento igual no déficit, imporá nova redução em investimentos em infraestrutura e na área social. O grande e crescente déficit ajudará a mostrar para todos os parlamentares que o modelo atual de Previdência tem que ser mudado; caso contrário, ela promoverá a paralisação do Estado Brasileiro", disse Padilha ao GLOBO.

Padilha ponderou que o governo tem que mexer em outras rubricas do Orçamento para fechar as contas devido ao déficit, pois há a restrição do teto dos gastos.

Aliados de Temer ficaram irritados com as negociações do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), para adiar a votação da reforma, prevista para fevereiro. Temer conversou com aliados que reclamam da postura de Maia, que só pensa em não sair como derrotado do processo.

O vice-líder do governo na Câmara, deputado Beto Mansur (PRB-SP), classificou de "estelionato eleitoral" o adiamento da votação para novembro, alegando que os deputados irão dizer aos eleitores que não votaram a proposta em fevereiro, mas depois votarão um mês depois das eleições. Para Mansur, não há como ter essa postura política. Ele defendeu junto a Temer que o governo vote a reforma mesmo com risco de derrota, para marcar posição.

"Deixar para novembro é estelionato eleitoral, é querer enganar o eleitor. Alguém se eleger pregando que não votou a Previdência e depois votar, não é possível. Defendo que se vote no dia 19 de fevereiro, para ganhar ou para perder", disse Mansur.

MAIA COSTURA NOVA AGENDA ECONÔMICA

O presidente da Câmara já costura uma agenda econômica alternativa à reforma da Previdência. Maia, inclusive nas suas palestras no exterior, na semana passada, defendeu a votação de outros pontos de interesse do governo e do mercado. Na agenda paralela de Maia, está o projeto de lei que trata da privatização da Eletrobras, encaminhado nesta segunda-feira pelo governo; e as Medidas Provisórias que tratam da suspensão do reajuste dos servidores e do aumento da contribuição previdenciária do funcionalismo. As duas MPs tiveram seus efeitos suspensos, mas ele acredita que o STF vi reverter essas decisões.

Maia ainda coloca na agenda a questão da reoneração da folha de pagamento de alguns setores.





Para o presidente da Câmara, o governo demora a encaminhar as propostas, aumentando a contaminação do debate pelo clima eleitoral. Ele chegou a dizer, na semana passada, que o governo deveria ter enviado em outubro  e não agora  o projeto da privatização. Um dia depois da crítica, Temer divulgou a proposta.

Maia costuma argumentar que não adianta ficar apenas esperando o governo obter os 308 votos necessários para aprovação da Previdência.