Otimismo com Bolsa não dispensa cautela na hora de investir

Bolsa de Valores Crédito: Divulgação

A condenação do ex-presidente Lula em segunda instância, na última quarta-feira, alimentou entre operadores do mercado financeiro projeções ainda mais otimistas para a Bolsa este ano. No cenário-base da maior parte dessas instituições, já estava prevista a renovação dos recordes para o Ibovespa, com o índice chegando até os 90 mil pontos  na última sexta-feira, chegou a bater 85.530 pontos, encerrando a 85.480 pontos.

Agora, os mais otimistas já falam em mais de 100 mil pontos. Mas, se o salto do Ibovespa deixa os investidores afoitos para investir, os analistas mantêm a recomendação de cautela, porque é provável que a Bolsa caia antes de retomar a alta, além de permanecer um certo grau de incerteza com as eleições, mesmo sem Lula.

Bancos e corretoras torcem, em geral, para que o petista não concorra às próximas eleições presidenciais, uma vez que são contrários à sua plataforma econômica e defendem a continuidade das reformas fiscais. Para eles, o placar do julgamento tornou altamente improvável uma candidatura de Lula.

Toda a valorização da Bolsa está ligada a um cenário de maiores lucros para as empresas, proporcionados por juros em patamares baixos, inflação controlada e recuperação da economia. Agora, junta-se a esses fatores a possibilidade maior de um candidato considerado reformista ganhar as eleições, o que, na visão de analistas, garante um crescimento mais sustentável a médio prazo e mais lucros para as empresas.

 Nosso cenário-base era de um Ibovespa a 85 mil pontos e já chegamos lá. Com o cenário eleitoral abrindo mais espaço para uma candidatura de centro, cresce a chance de concretização do cenário mais otimista, que é o Ibovespa em 100 mil pontos  explica Ignacio Crespo, economista da Guide.

O BTG Pactual vai na mesma linha. Em relatório divulgado no dia seguinte ao julgamento, o banco reafirma sua expectativa positiva para a Bolsa e diz haver grandes chances de o melhor cenário, com o Ibovespa a mais de 110 mil pontos, se confirmar. No entanto, para isso, é necessário um crescimento do PIB de 3% e uma taxa de juro real (descontada a inflação) também nesse patamar. Mas isso só tem chance de ocorrer com a questão fiscal encaminhada.

Eleger um presidente reformista nas próximas eleições presidenciais poderia apontar para essa direção, avaliam, em relatório, Carlos Sequeira e Bernardo Teixeira, estrategistas do BTG.

Pedro Galdi, analista da Magliano, vê que a redução da incerteza no cenário político acaba influenciando as projeções econômicas.

 Nesse sentido, as expectativas estão melhores, por isso a Bolsa continua subindo. O preço da ação reflete a expectativa de ganho das empresas. Se a visão da economia é mais otimista, também vai ser melhor o lucro das empresas  diz, acrescentando que o cenário internacional também contribui para essa visão.

PAPÉIS DE ESTATAIS, VAREJO E INDÚSTRIA

Em meio a esse cenário, as estatais e empresas ligadas à retomada da economia são as que mais têm chance de se valorizar. Roberto Indech, analista-chefe da Rico Investimentos, cita Petrobras e Eletrobras como empresas que tendem a capturar ganhos desse cenário de maior otimismo:

 A Petrobras fez uma faxina dentro de casa e está colhendo os resultados, retomando sua credibilidade com os investidores estrangeiros. Já a Eletrobras está com um processo de privatização em curso. O Banco do Brasil também deve ser beneficiado com um presidente de centro.

Além das estatais, os analistas veem como boas apostas as empresas ligadas ao ciclo de crescimento interno, como as ações do varejo e do segmento industrial. Galdi, da Magliano, vê boas chances de ganho nas ações do Carrefour e do Pão de Açúcar. E mesmo entre papéis que já subiram muito, como os da Lojas Renner, ele lembra que há fundamentos que justificam a continuidade dos ganhos.

Para Virginia Prestes, professora de Finanças da Faap, a tendência é positiva para a Bolsa, embora a valorização recente inspire cautela.

 A redução forte de taxa de juros e a projeção de uma alta do PIB bem mais forte são grandes impulsionadores da Bolsa, com maior lucratividade das empresas e, logo, maior projeção de valorização dos ativos. Mas a Bolsa vem de uma alta forte. A curtíssimo prazo, eu não entraria. Esperaria uma realização, voltar a patamar próximo dos 80 mil  afirma, acrescentando que a situação da Previdência é outro motivo para que o investidor tenha cuidado.

O economista Alexandre Espírito Santo, da Órama, alerta para riscos vindos do exterior: