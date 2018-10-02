Oscilação do mercado é normal em período pré-eleitoral, diz Meirelles

Henrique Meirelles, candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O candidato do PMDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, classificou como "normais" a alta na Bolsa de Valores de São Paulo e a queda do preço do dólar, ocorridas nesta terça-feira (02). "São oscilações normais nesse período pré-eleitoral", avaliou o ex-presidente do Banco Central durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer (MDB).

"Agora tem alta, tem queda, o mercado sobe e desce. Depois da eleição, o mercado vai se estabilizar. Quando eu vencer, não será só a Bolsa que vai subir, o mercado de trabalho e toda a economia vai melhorar", afirmou Meirelles, ao final de uma caminhada por uma avenida de comércio popular em Madureira, na zona norte do Rio, durante a tarde.