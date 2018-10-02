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Mercado financeiro

Oscilação do mercado é normal em período pré-eleitoral, diz Meirelles

O candidato do PMDB disse ainda que depois das eleições o mercado deve ficar estável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 20:48

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 20:48

Henrique Meirelles, candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O candidato do PMDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, classificou como "normais" a alta na Bolsa de Valores de São Paulo e a queda do preço do dólar, ocorridas nesta terça-feira (02). "São oscilações normais nesse período pré-eleitoral", avaliou o ex-presidente do Banco Central durante a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ex-ministro da Fazenda na gestão de Michel Temer (MDB).
"Agora tem alta, tem queda, o mercado sobe e desce. Depois da eleição, o mercado vai se estabilizar. Quando eu vencer, não será só a Bolsa que vai subir, o mercado de trabalho e toda a economia vai melhorar", afirmou Meirelles, ao final de uma caminhada por uma avenida de comércio popular em Madureira, na zona norte do Rio, durante a tarde.
Embora esteja distante dos líderes nas pesquisas de intenção de voto, o emedebista confia numa reviravolta até a eleição, no próximo domingo, 7, e discorreu sobre seus planos para a economia: "Para gerar mais empregos é preciso trazer de volta a confiança dos investidores no Brasil, e isso eu consigo fazer. Tem que aumentar os investimentos para o Brasil voltar a crescer", afirmou.
> Candidatos ao governo do ES participam de debate na TV Gazeta

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