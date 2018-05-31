Os bastidores do último dia da maior greve de caminhoneiros no ES

Caminhoneiros se ajoelham na BR 101, em Viana Crédito: Rafael Silva

Eram 10h da manhã quando um vídeo gravado pelo caminhoneiro Wallace Landim, o Chorão, que se tornou o líder dos caminhoneiros grevistas, começou a chegar nos celulares de quem estava no ponto de bloqueio da BR 101, em Viana. Os grevistas ouviram Chorão dizer que os companheiros seguissem em diante, para a população não pagar mais, pois já não tinham culpa.

De acordo com o líder nacional dos caminhoneiros, após 10 dias de manifestação era preciso mudar de estratégia e convocou que 50 mil caminhoneiros deixassem os bloqueios e fossem ocupar Brasília.

O vídeo foi o estopim para motoristas que haviam aderido à greve discutir a possibilidade de voltarem para suas casas. Rapidamente, a mensagem chegou no celular do motorista Ubirajara Nobre, o Bira, que rejeita ser o líder do movimento dos caminhoneiros em Viana, mas é quem centraliza as decisões do grupo. Antes do vídeo de Chorão viralizar, ele já havia admitido que os caminhoneiros estavam no limite.

Está todo mundo triste, estressado, cansado e com os ânimos à flor da pele. Ninguém está aguentando mais, mas estamos unindo forças para ainda tentar pressionar o governo a reduzir os impostos, afirmou, pela manhã.

O gabinete de Bira, que mora em Cariacica, funcionava em uma pequena barraca de lona, que foi anexada a uma tenda maior, que funcionava como uma espécie de ágora, um espaço para os grevistas debaterem. De lá, sentado em uma cadeira de praia e separado do restante do grupo por uma mesa e uma corda de isolamento, ele assistia diversas pessoas fazerem discursos, entre comerciantes e empresários, que visitavam o ponto de apoio de Viana, como o movimento prefere chamar seus piquetes.

MOVIMENTO FICOU DIVIDIDO

Assim que outros caminhoneiros receberam a mensagem de Chorão, eles se reuniram em volta de Bira. Alguns esperavam que dele viesse a liberação para voltar para casa, outros avaliaram que abandonar os bloqueios seria uma derrota para uma categoria que já havia conseguido mobilizar e ter apoio de todo o país.

Tem gente que tem R$ 6 mil de prestação de caminhão para pagar, o Exército não vai fazer nada, não adianta ficar esperando. A população não aderiu, quem tá pagando o pato é só a gente, bradou um caminhoneiro a favor da liberação do bloqueio.

Pode ir embora, ninguém vai segurar caminhoneiro. Mas ficar em greve em casa não vai diminuir preço de diesel, retrucou outro motorista.

PRESSÃO POR ADESÕES

Muitos caminhoneiros apostaram na radicalização do movimento para não deixar que ele se enfraquecesse. Todos caminhões, caminhonetes e vans que passaram na manhã desta quarta-feira (30) na frente do bloqueio de Viana foram parados pelos grevistas. Usando cones e até o próprio corpo, os caminhoneiros em greve paravam outros motoristas que estavam na estrada.

Eles pediam a nota fiscal da carga. Se fosse produto perecível ou remédios, o motorista era liberado. Caso contrário, ele era conduzido a um pátio, onde os grevistas convidavam a participar do movimento. Desce aí e vem ajudar a gente na greve, disse um dos grevistas a um caminhoneiro, em tom ríspido, mas sem fazer ameaças.

Bira ouviu o embate entre os manifestantes, enquanto outros caminhoneiros tomavam posição diante do impasse. Ele se voltou novamente ao seu celular e passou a fazer uma série de ligações. No Whatsapp, mensagens dos outros 11 bloqueios reconhecidos pelo movimento no Espírito Santo chegavam a todo momento, em busca de orientações.

Enquanto conversava com outras pessoas, a roda formada em torno de Bira se desfez, e a hora do almoço se aproximou. Logo se formou uma fila para receber as marmitas, vindas de uma doação, segundo os grevistas. Os caminhoneiros recebiam uma pulseira colorida para receber o número limitado de refeições. Quem não tinha pulseira, recebia uma porção menor, preparada em um fogão improvisado no meio do pátio dos caminhões.

Após o almoço, Bira reuniu novamente os caminhoneiros para anunciar sua decisão. São 1.350 quilômetros para ir para Brasília. Quem está lá perto, em Goiás, em São Paulo e em Minas Gerais, vai atender à convocação. Nossa proposta é fazer como fez o Rio Grande do Sul e Fortaleza (CE), vamos nos ajoelhar no meio da pista e pedir misericórdia para que o presidente (Michel Temer) nos atenda. Todos de acordo?, questionou o caminhoneiro, que recebeu as palmas de aprovação dos companheiros.

Como havia sido combinado, eles ajoelharam na BR 101, fechando os dois sentidos. Rezaram um pai nosso e gravaram um vídeo pedindo a redução dos impostos fosse atendida.

O INÍCIO DO FIM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar deram início, às 13h a Operação Via Segura para garantir a passagem de caminhões. Por volta das 16h, os policiais começaram a negociar com os caminhoneiros no bloqueio de Viana. Às 17h, chegou-se a um acordo para que caminhoneiros que desejassem seguir viagem pudessem ser liberados. Às 18h, Bira recebeu um telefonema da direção nacional da greve orientando a encerrar a paralisação. Ele passou a informação para o grupo que ainda resistia no piquete, que aceitou o fim da greve.

"TODO DIA ACHAVA QUE SERIA O ÚLTIMO"

O caminhoneiro Eduardo Gonçalves é de Nova Iguaçu e perdeu o aniversário do filho de um ano, enquanto estava na greve Crédito: Rafael Silva

O caminhoneiro Eduardo Gonçalves é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e está desde o primeiro dia da greve estacionado no bloqueio de Viana. Na última terça (29) ele acompanhou o aniversário de um ano de seu filho, Júlio, em uma chamada de vídeo por telefone.

Ninguém tá aqui sendo obrigado a ficar. Nós entramos e vamos até o final. Só que a pressão aumenta a cada dia. Temos prestação de caminhão para pagar, temos nossas famílias em casa precisando de apoio. A gente imaginou que a população também apoiaria e cruzaria os braços, em protesto contra o governo. Só que as pessoas se desesperam e correm para os postos de gasolina, ficar dormindo em fila e pagar caro por combustível. Estou desapontado. Todo dia a gente acha que será o último, que o governo vai sentar para conversar, mas a negociação não evolui, desabafa Eduardo.

"DIESEL A R$ 2,78 JÁ DARIA PARA NEGOCIAR"

Angelo Dihenner é de Itaocara (RJ) e estava na greve desde o primeiro dia Crédito: Rafael Silva

Natural de Itaocara, no Noroeste do Rio de Janeiro, o caminhoneiro Angelo Dihenner diz que não basta uma redução de R$ 0,46 no diesel e com duração de 60 dias, como foi proposto pelo Governo Federal. Ele explica que há um ano, o combustível saiu da faixa de R$ 2,50 para R$ 3,70, enquanto o preço do frete continua o mesmo.

O governo federal precisa reduzir os impostos e os governos estaduais também. No Rio de Janeiro, meu Estado, pagamos a maior alíquota de ICMS do país. Os Estados precisam agir também. O presidente precisa articular com os governadores. O preço subiu muito, não tá compensando viajar. Se o diesel chegasse a pelo menos R$ 2,78 e segurassem esse valor até o fim de 2018, já daria para voltar a trabalhar, defende.

"ESTOU ORGULHOSA DO MEU FILHO E DO MEU MARIDO"

A dona de casa Ana Lúcia Silva de Jesus é esposa e mãe de caminhoneiros. Ela foi a responsável por organizar a alimentação do grupo em Viana Crédito: Rafael Silva

A dona de casa Ana Lúcia Silva de Jesus, de 45 anos, estava com o filho e o marido, que são caminhoneiros, na greve. Moradora de Viana, era ela quem organizava a alimentação do grupo, recebia as doações e cozinhava as refeições.

As doações chegam da população. A gente recebe e organiza aqui, para todo mundo poder comer. No fim de semana, tinha tanta comida, que até quem veio apoiar comeu aqui. Conseguimos um fogão para colocar aqui, que ajuda a esquentar o que chega. Cheguei a usar a cozinha da minha casa para ajudar na alimentação do pessoal. Meu filho e meu marido sofrem muito na estrada. Eu já esperava que uma manifestação dessa acontecesse em algum momento. Estou orgulhosa deles.