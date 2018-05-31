Os bastidores do último dia da maior greve de caminhoneiros no ES

Eram 10h da manhã quando um vídeo gravado pelo caminhoneiro Wallace Landim, o Chorão, que se tornou o líder dos caminhoneiros grevistas, começou a chegar nos celulares de quem estava no ponto de bloqueio da BR 101, em Viana. Os grevistas ouviram Chorão dizer que os companheiros seguissem em diante, para a população não pagar mais, pois já não tinham culpa.
De acordo com o líder nacional dos caminhoneiros, após 10 dias de manifestação era preciso mudar de estratégia e convocou que 50 mil caminhoneiros deixassem os bloqueios e fossem ocupar Brasília.
O vídeo foi o estopim para motoristas que haviam aderido à greve discutir a possibilidade de voltarem para suas casas. Rapidamente, a mensagem chegou no celular do motorista Ubirajara Nobre, o Bira, que rejeita ser o líder do movimento dos caminhoneiros em Viana, mas é quem centraliza as decisões do grupo. Antes do vídeo de Chorão viralizar, ele já havia admitido que os caminhoneiros estavam no limite.
Está todo mundo triste, estressado, cansado e com os ânimos à flor da pele. Ninguém está aguentando mais, mas estamos unindo forças para ainda tentar pressionar o governo a reduzir os impostos, afirmou, pela manhã.
O gabinete de Bira, que mora em Cariacica, funcionava em uma pequena barraca de lona, que foi anexada a uma tenda maior, que funcionava como uma espécie de ágora, um espaço para os grevistas debaterem. De lá, sentado em uma cadeira de praia e separado do restante do grupo por uma mesa e uma corda de isolamento, ele assistia diversas pessoas fazerem discursos, entre comerciantes e empresários, que visitavam o ponto de apoio de Viana, como o movimento prefere chamar seus piquetes.
MOVIMENTO FICOU DIVIDIDO
Assim que outros caminhoneiros receberam a mensagem de Chorão, eles se reuniram em volta de Bira. Alguns esperavam que dele viesse a liberação para voltar para casa, outros avaliaram que abandonar os bloqueios seria uma derrota para uma categoria que já havia conseguido mobilizar e ter apoio de todo o país.
Tem gente que tem R$ 6 mil de prestação de caminhão para pagar, o Exército não vai fazer nada, não adianta ficar esperando. A população não aderiu, quem tá pagando o pato é só a gente, bradou um caminhoneiro a favor da liberação do bloqueio.
Pode ir embora, ninguém vai segurar caminhoneiro. Mas ficar em greve em casa não vai diminuir preço de diesel, retrucou outro motorista.
PRESSÃO POR ADESÕES
Muitos caminhoneiros apostaram na radicalização do movimento para não deixar que ele se enfraquecesse. Todos caminhões, caminhonetes e vans que passaram na manhã desta quarta-feira (30) na frente do bloqueio de Viana foram parados pelos grevistas. Usando cones e até o próprio corpo, os caminhoneiros em greve paravam outros motoristas que estavam na estrada.
Eles pediam a nota fiscal da carga. Se fosse produto perecível ou remédios, o motorista era liberado. Caso contrário, ele era conduzido a um pátio, onde os grevistas convidavam a participar do movimento. Desce aí e vem ajudar a gente na greve, disse um dos grevistas a um caminhoneiro, em tom ríspido, mas sem fazer ameaças.
Bira ouviu o embate entre os manifestantes, enquanto outros caminhoneiros tomavam posição diante do impasse. Ele se voltou novamente ao seu celular e passou a fazer uma série de ligações. No Whatsapp, mensagens dos outros 11 bloqueios reconhecidos pelo movimento no Espírito Santo chegavam a todo momento, em busca de orientações.
Enquanto conversava com outras pessoas, a roda formada em torno de Bira se desfez, e a hora do almoço se aproximou. Logo se formou uma fila para receber as marmitas, vindas de uma doação, segundo os grevistas. Os caminhoneiros recebiam uma pulseira colorida para receber o número limitado de refeições. Quem não tinha pulseira, recebia uma porção menor, preparada em um fogão improvisado no meio do pátio dos caminhões.
Após o almoço, Bira reuniu novamente os caminhoneiros para anunciar sua decisão. São 1.350 quilômetros para ir para Brasília. Quem está lá perto, em Goiás, em São Paulo e em Minas Gerais, vai atender à convocação. Nossa proposta é fazer como fez o Rio Grande do Sul e Fortaleza (CE), vamos nos ajoelhar no meio da pista e pedir misericórdia para que o presidente (Michel Temer) nos atenda. Todos de acordo?, questionou o caminhoneiro, que recebeu as palmas de aprovação dos companheiros.
Como havia sido combinado, eles ajoelharam na BR 101, fechando os dois sentidos. Rezaram um pai nosso e gravaram um vídeo pedindo a redução dos impostos fosse atendida.
O INÍCIO DO FIM
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar deram início, às 13h a Operação Via Segura para garantir a passagem de caminhões. Por volta das 16h, os policiais começaram a negociar com os caminhoneiros no bloqueio de Viana. Às 17h, chegou-se a um acordo para que caminhoneiros que desejassem seguir viagem pudessem ser liberados. Às 18h, Bira recebeu um telefonema da direção nacional da greve orientando a encerrar a paralisação. Ele passou a informação para o grupo que ainda resistia no piquete, que aceitou o fim da greve.
"TODO DIA ACHAVA QUE SERIA O ÚLTIMO"
O caminhoneiro Eduardo Gonçalves é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e está desde o primeiro dia da greve estacionado no bloqueio de Viana. Na última terça (29) ele acompanhou o aniversário de um ano de seu filho, Júlio, em uma chamada de vídeo por telefone.
Ninguém tá aqui sendo obrigado a ficar. Nós entramos e vamos até o final. Só que a pressão aumenta a cada dia. Temos prestação de caminhão para pagar, temos nossas famílias em casa precisando de apoio. A gente imaginou que a população também apoiaria e cruzaria os braços, em protesto contra o governo. Só que as pessoas se desesperam e correm para os postos de gasolina, ficar dormindo em fila e pagar caro por combustível. Estou desapontado. Todo dia a gente acha que será o último, que o governo vai sentar para conversar, mas a negociação não evolui, desabafa Eduardo.
"DIESEL A R$ 2,78 JÁ DARIA PARA NEGOCIAR"
Natural de Itaocara, no Noroeste do Rio de Janeiro, o caminhoneiro Angelo Dihenner diz que não basta uma redução de R$ 0,46 no diesel e com duração de 60 dias, como foi proposto pelo Governo Federal. Ele explica que há um ano, o combustível saiu da faixa de R$ 2,50 para R$ 3,70, enquanto o preço do frete continua o mesmo.
O governo federal precisa reduzir os impostos e os governos estaduais também. No Rio de Janeiro, meu Estado, pagamos a maior alíquota de ICMS do país. Os Estados precisam agir também. O presidente precisa articular com os governadores. O preço subiu muito, não tá compensando viajar. Se o diesel chegasse a pelo menos R$ 2,78 e segurassem esse valor até o fim de 2018, já daria para voltar a trabalhar, defende.
"ESTOU ORGULHOSA DO MEU FILHO E DO MEU MARIDO"
A dona de casa Ana Lúcia Silva de Jesus, de 45 anos, estava com o filho e o marido, que são caminhoneiros, na greve. Moradora de Viana, era ela quem organizava a alimentação do grupo, recebia as doações e cozinhava as refeições.
As doações chegam da população. A gente recebe e organiza aqui, para todo mundo poder comer. No fim de semana, tinha tanta comida, que até quem veio apoiar comeu aqui. Conseguimos um fogão para colocar aqui, que ajuda a esquentar o que chega. Cheguei a usar a cozinha da minha casa para ajudar na alimentação do pessoal. Meu filho e meu marido sofrem muito na estrada. Eu já esperava que uma manifestação dessa acontecesse em algum momento. Estou orgulhosa deles.