Os 10 profissionais mais cobiçados pela indústria no Espírito Santo

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Com a retomada da economia, a indústria dá sinais de recuperação, a produção cresce e as empresas voltam a contratar. E quem está em alta no setor industrial são profissionais como técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em edificações e soldador.

Essas funções mais requisitadas pela indústria exigem uma formação mais rápida, de até dois anos. De acordo com o Senai, até 2020, as áreas profissionais com maiores demandas serão a de metalmecânica, construção civil, meio ambiente e produção, alimentos, vestuários e calçados, tecnologias de informação e comunicação, energia, veículos, petroquímica e química, madeira e móveis, papel e gráfica, mineração e pesquisa, desenvolvimento e design.

Para a gerente de Educação Profissional do Senai, Zilka Teixeira, os cursos técnicos mais procurados, tanto por empresas quanto por alunos, são os de técnico em mecânica, eletrotécnica, edificações e automação industrial.

Esses profissionais podem atuar em qualquer ramo da indústria. A formação deles têm a duração de um a dois anos e a inserção deles no mercado de trabalho é bem rápida. Oferecemos os cursos de acordo com a demanda de mercado. Com o tempo, esse aluno pode até fazer um curso superior depois que já estiver trabalhando, ressaltou a gerente. O Senai do Estado oferece cerca de 15 cursos técnicos.

A gestora de Recrutamento e Seleção da Rhopen Consultoria, Ludmila Ribeiro, observa um aumento na demanda por profissionais de nível técnico e reforça que o ano começou aquecido na indústria.

Registramos o crescimento de posições técnicas de vulcanização, elétrica , soldagem e mecânica. De dezembro até aqui, realizamos a contratação de cerca de 90 profissionais nessas áreas para uma única empresa, por exemplo. Essas contratações representam o reaquecimento justamente porque os cargos de nível técnico são posições fundamentais para a retomada da capacidade de produção da indústria. Dependendo da área, a remuneração desses profissionais chega a R$ 2,5 mil, mais benefícios. Trabalhamos com a perspectiva de que as contratações continuem, destaca.

Há também a demanda por profissionais com formação de quatro a seis meses, os chamados cursos de qualificação. Neste caso, a indústria tem demanda por trabalhadores como torneiro mecânico, soldador e eletricista. O Serviço Nacional da Indústria conta com mais de 110 opções de cursos desse tipo.

É bom lembrar que os cursos de qualificação não exigem a mesma escolaridade que o técnico, ressalta Zilka.

IMPORTÂNCIA DE TÉCNICOS NAS EMPRESAS

A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, destaca que as duas últimas décadas tem reforçado bastante a importância de profissionais de nível técnico para a evolução e sustentabilidade de muitas empresas no mercado, em especial quando pensamos nas indústrias.

Para 2018, mantemos as tendências sinalizadas pelos últimos anos. Pelos investimentos previstos para o Espírito Santo, alguns profissionais tendem a ficar em maior evidência, como técnico em elétrica, técnico em meio ambiente, petróleo e gás, técnico em mecânica, técnico em segurança do trabalho e também técnico em eletrototécnica, diz.

Ela destaca ainda que, além da formação técnica, é exigido um comportamento proativo e interesse genuíno em resolver problemas ou buscar soluções.

AS PROFISSÕES

Torneiro mecânico

Prepara e/ou opera o torno durante a usinagem, bem como faz o controle dos parâmetros de produção e da qualidade do produto. Postos de torneiro são comuns nas indústrias metalúrgicas e mecânicas. O curso é de qualificação profissional e tem a duração de 380 horas.

Eletricista industrial

Planeja serviços elétricos, realiza instalações de distribuição de alta e baixa tensão. O curso é de qualificação profissional com carga horária de 220 horas. Pode atuar as áreas predial, residencial ou industrial.

Soldador

Realiza cortes de peças metálicas, soldas em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte. Os profissionais atuam em vários ramos da indústria, como mineração e construção naval. O curso é de qualificação e tem duração de até quatro meses.

Técnico em Mecânica

Planeja, controla e executa atividades relativas à manutenção mecânica, participando da elaboração de projetos. O profissional pode atuar em qualquer ramo da indústria.

Técnico em Eletrotécnica

Instala, mantém e projeta sistemas elétricos prediais, industriais e de potência. O profissional pode atuar em qualquer ramo da indústria.

Técnico em Edificações

É o responsável pela condução técnica de trabalhos de edificação, prestando assistência no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e instalações. O profissional é bastante requisitado pela área da construção civil.

Técnico em automação industrial

Mantém e implementa equipamentos e dispositivos, atua no desenvolvimento de sistemas de controle e automação. O profissional pode atuar em diversas áreas, como indústrias siderúrgicas, celulose, naval e metalúrgica.

Técnico em logística

Planeja, executa e controla as operações dos processos logísticos, atendendo a suprimentos, produção e distribuição de bens e serviços. O profissional pode atuar em diversas áreas, como transporte, estoque e armazenagem.

Técnico em segurança do trabalho

Planeja, coordena e realiza ações para assegurar a integridade física e mental das pessoas e a preservação do meio ambiente, do patrimônio e da imagem da organização. O profissional pode atuar em várias áreas, como fábrica de alimentos, construção civil, hospitais e indústria.

Técnico em alimentos