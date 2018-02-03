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Mercado de trabalho

Os 10 profissionais mais cobiçados pela indústria no Espírito Santo

Mercado tem demanda maior por trabalhadores com curso técnico. Confira as atividades com maior oportunidade de emprego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 00:14

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 00:14

Crédito: Pixabay
Com a retomada da economia, a indústria dá sinais de recuperação, a produção cresce e as empresas voltam a contratar. E quem está em alta no setor industrial são profissionais como técnico em mecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em edificações e soldador.
Essas funções mais requisitadas pela indústria exigem uma formação mais rápida, de até dois anos. De acordo com o Senai, até 2020, as áreas profissionais com maiores demandas serão a de metalmecânica, construção civil, meio ambiente e produção, alimentos, vestuários e calçados, tecnologias de informação e comunicação, energia, veículos, petroquímica e química, madeira e móveis, papel e gráfica, mineração e pesquisa, desenvolvimento e design.
Para a gerente de Educação Profissional do Senai, Zilka Teixeira, os cursos técnicos mais procurados, tanto por empresas quanto por alunos, são os de técnico em mecânica, eletrotécnica, edificações e automação industrial.
Esses profissionais podem atuar em qualquer ramo da indústria. A formação deles têm a duração de um a dois anos e a inserção deles no mercado de trabalho é bem rápida. Oferecemos os cursos de acordo com a demanda de mercado. Com o tempo, esse aluno pode até fazer um curso superior depois que já estiver trabalhando, ressaltou a gerente. O Senai do Estado oferece cerca de 15 cursos técnicos.
A gestora de Recrutamento e Seleção da Rhopen Consultoria, Ludmila Ribeiro, observa um aumento na demanda por profissionais de nível técnico e reforça que o ano começou aquecido na indústria.
Registramos o crescimento de posições técnicas de vulcanização, elétrica , soldagem e mecânica. De dezembro até aqui, realizamos a contratação de cerca de 90 profissionais nessas áreas para uma única empresa, por exemplo. Essas contratações representam o reaquecimento justamente porque os cargos de nível técnico são posições fundamentais para a retomada da capacidade de produção da indústria. Dependendo da área, a remuneração desses profissionais chega a R$ 2,5 mil, mais benefícios. Trabalhamos com a perspectiva de que as contratações continuem, destaca.
Há também a demanda por profissionais com formação de quatro a seis meses, os chamados cursos de qualificação. Neste caso, a indústria tem demanda por trabalhadores como torneiro mecânico, soldador e eletricista. O Serviço Nacional da Indústria conta com mais de 110 opções de cursos desse tipo.
É bom lembrar que os cursos de qualificação não exigem a mesma escolaridade que o técnico, ressalta Zilka.
IMPORTÂNCIA DE TÉCNICOS NAS EMPRESAS
A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, destaca que as duas últimas décadas tem reforçado bastante a importância de profissionais de nível técnico para a evolução e sustentabilidade de muitas empresas no mercado, em especial quando pensamos nas indústrias.
Para 2018, mantemos as tendências sinalizadas pelos últimos anos. Pelos investimentos previstos para o Espírito Santo, alguns profissionais tendem a ficar em maior evidência, como técnico em elétrica, técnico em meio ambiente, petróleo e gás, técnico em mecânica, técnico em segurança do trabalho e também técnico em eletrototécnica, diz.
Ela destaca ainda que, além da formação técnica, é exigido um comportamento proativo e interesse genuíno em resolver problemas ou buscar soluções.
AS PROFISSÕES
Torneiro mecânico
Prepara e/ou opera o torno durante a usinagem, bem como faz o controle dos parâmetros de produção e da qualidade do produto. Postos de torneiro são comuns nas indústrias metalúrgicas e mecânicas. O curso é de qualificação profissional e tem a duração de 380 horas.
Eletricista industrial
Planeja serviços elétricos, realiza instalações de distribuição de alta e baixa tensão. O curso é de qualificação profissional com carga horária de 220 horas. Pode atuar as áreas predial, residencial ou industrial.
Soldador
Realiza cortes de peças metálicas, soldas em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte. Os profissionais atuam em vários ramos da indústria, como mineração e construção naval. O curso é de qualificação e tem duração de até quatro meses.
Técnico em Mecânica
Planeja, controla e executa atividades relativas à manutenção mecânica, participando da elaboração de projetos. O profissional pode atuar em qualquer ramo da indústria.
Técnico em Eletrotécnica
Instala, mantém e projeta sistemas elétricos prediais, industriais e de potência. O profissional pode atuar em qualquer ramo da indústria.
Técnico em Edificações
É o responsável pela condução técnica de trabalhos de edificação, prestando assistência no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e instalações. O profissional é bastante requisitado pela área da construção civil.
Técnico em automação industrial
Mantém e implementa equipamentos e dispositivos, atua no desenvolvimento de sistemas de controle e automação. O profissional pode atuar em diversas áreas, como indústrias siderúrgicas, celulose, naval e metalúrgica.
Técnico em logística
Planeja, executa e controla as operações dos processos logísticos, atendendo a suprimentos, produção e distribuição de bens e serviços. O profissional pode atuar em diversas áreas, como transporte, estoque e armazenagem.
Técnico em segurança do trabalho
Planeja, coordena e realiza ações para assegurar a integridade física e mental das pessoas e a preservação do meio ambiente, do patrimônio e da imagem da organização. O profissional pode atuar em várias áreas, como fábrica de alimentos, construção civil, hospitais e indústria.
Técnico em alimentos
Atua nos processos de produção de alimentos e bebidas através do controle e sistematização da qualidade e de programas de segurança alimentar. A atuação pode ser em indústrias alimentícias.

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