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Defesa do Consumidor

Operação Páscoa Legal checa peso, procedência e segurança de brindes

Especialista orienta consumidores a ficarem atentos a selo do Inmetro para garantir a segurança das crianças

Publicado em 22 de Março de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 16:25
Ovos de páscoa Crédito: Brunela Alves
Prazo de validade, procedência, segurança dos brinquedos de brinde. Esses são principais pontos que a operação "Páscoa Legal" iniciada, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro (Ipem-RJ) pretende verificar nas caixas de bombons e ovos de páscoa.
"Os ovos que têm brinquedo no seu interior precisam ostentar o selo do Inmetro em local de fácil visualização. É este selo que garante que o brinquedo é seguro para os pequenos", diz Hugo Lima, diretor técnico do órgão.
> Gasto médio dos consumidores na Páscoa será de R$ 135
Outro item popular nesta época do ano é o bacalhau. além de verificar a validade, o Ipem vai conferir o peso dos produtos vendidos já embalados. Lima orienta os consumidores a também ficarem alertas ao aspecto do peixe:
"Deve-se estar atento se o bacalhau está com sua cor natural e firme. Se apresentar uma tom alaranjado e estiver com partes se desfazendo isso pode ser sinal de presença de fungos. Caso isso ocorra, reclame imediatamente ao gerente e denuncie. Caso desconfie do peso do bacalhau, o consumidor pode utilizar uma balança do estabelecimento", afirma.

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