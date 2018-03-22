Operação Páscoa Legal checa peso, procedência e segurança de brindes

Ovos de páscoa Crédito: Brunela Alves

Prazo de validade, procedência, segurança dos brinquedos de brinde. Esses são principais pontos que a operação "Páscoa Legal" iniciada, nesta quinta-feira (22), pelo Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro (Ipem-RJ) pretende verificar nas caixas de bombons e ovos de páscoa.

"Os ovos que têm brinquedo no seu interior precisam ostentar o selo do Inmetro em local de fácil visualização. É este selo que garante que o brinquedo é seguro para os pequenos", diz Hugo Lima, diretor técnico do órgão.

Outro item popular nesta época do ano é o bacalhau. além de verificar a validade, o Ipem vai conferir o peso dos produtos vendidos já embalados. Lima orienta os consumidores a também ficarem alertas ao aspecto do peixe: