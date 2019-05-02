Opep adverte contra o "uso político" do petróleo, durante visita ao Irã

, Mohammed Barkindo advertiu contra o uso político dos mercados de petróleo, durante visita a Teerã nesta quinta-feira, 02, no momento em que começa um aperto nas sanções dos Estados Unidos contra o Irã. Isenções que haviam sido dadas pelos americanos para a compra de petróleo iraniano venceram nesta madrugada de quinta-feira para oito países, inclusive para o principal cliente iraniano, a China.