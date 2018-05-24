'Opções são zerar ou cortar pela metade PIS/Cofins sobre diesel'

Crédito: Adneison Severiano/G1 AM

O relator do projeto da reoneração da folha de pagamentos, deputado Orlando Silva (PcdoB-SP), disse nesta quarta-feira (23) que ainda negocia qual será o formato da redução do PIS/Cofins sobre o diesel que será incluída no PL. Segundo ele, as opções na mesa são zerar o tributo ou cortar pela metade a alíquota atual, de R$ 0,4615 por litro. Ele ainda disse que não há condições de o projeto ser aprovado sem ampliar de seis para pelo menos 25 a lista de setores que poderão manter o benefício da desoneração. Silva falou à imprensa após reunião com o secretário da Receita, Jorge Rachid.

"Para a gente ter maioria lá no Congresso, temos que aumentar o número de setores, talvez fique em torno de 25 setores que terão o benefício mantido", disse.

Segundo ele, a Receita está fazendo as contas do impacto do novo modelo da reoneração da folha. Ele afirmou que, no formato com mais setores beneficiados, o governo recuperaria pelo menos R$ 3 bilhões em arrecadação.

"Pelo menos R$ 3 bilhões segundo avaliação do secretário, com base no relatório que nós apresentamos pra ele, pelo menos 3 bilhões o governo vai ter de receita adicional. Por ano", disse.

A decisão de incluir uma redução do PIS/Cofins sobre diesel no projeto preocupa a área econômica, que não vê espaço orçamentário para essa renúncia fiscal. Por outro lado, um dos pedidos do governo deve ser atendido e a Câmara vai incluir uma data para o fim de todas as desonerações, sem exceções. O benefício será extinto no fim de 2020. A ideia é levar o projeto a plenário hoje para que a base do governo não tenha tempo de se organizar e obstruir a votação.