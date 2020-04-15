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Um terço da população

Onyx: Auxílio de R$ 600 pode atingir 75 milhões de pessoas

A expectativa é maior do que a previsão inicial, de que 54 milhões de brasileiros receberiam a ajuda voltada a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:41

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:41

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta quarta-feira (15), que o número de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 pode chegar a 75 milhões, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "É um programa que poderá atingir de 70 a 75 milhões de pessoas, estamos falando de um terço da população do Brasil", afirmou o ministro durante uma live do Itaú BBA.
Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais
Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais Crédito: Marcello Casal Jr - Agência Brasil
A expectativa é maior do que a previsão inicial, segundo a qual 54 milhões de brasileiros receberiam a ajuda voltada a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais.
Nesse caso, os R$ 98,2 bilhões já reservados para pagar o auxílio serão insuficientes. Ainda não houve pedido formal do Ministério da Cidadania para aumentar esse crédito, mas, segundo um integrante da equipe econômica, não haverá qualquer problema em elevar a previsão de despesas para prestar assistência a esses brasileiros.

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