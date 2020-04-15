Onyx: Auxílio de R$ 600 pode atingir 75 milhões de pessoas

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, confirmou nesta quarta-feira (15), que o número de brasileiros beneficiados pelo auxílio emergencial de R$ 600 pode chegar a 75 milhões, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "É um programa que poderá atingir de 70 a 75 milhões de pessoas, estamos falando de um terço da população do Brasil", afirmou o ministro durante uma live do Itaú BBA.

Ministro Onyx Lorenzoni, durante lançamento do app para cadastro de informais Crédito: Marcello Casal Jr - Agência Brasil

A expectativa é maior do que a previsão inicial, segundo a qual 54 milhões de brasileiros receberiam a ajuda voltada a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais.