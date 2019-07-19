Onyx: anunciaremos liberação do FGTS na próxima quarta-feira

Mais cedo, Onyx justificou que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda trabalham em cima dos ajustes necessários para a liberação dos saques. Após o evento no Planalto, ele disse que a especulação sobre tema só ocorreu porque houve vazamento. "Não era para vazar", reclamou. A informação foi antecipada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.