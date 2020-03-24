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Impactos do adiamento

Olimpíada tem ao menos 8 US$ bi em contratos; veja patrocinadores

O COI indica que, do faturamento que obteve no último ciclo olímpico (2013 a 2016), aproximadamente 73% (US$ 4,2 bilhões) envolvem contratos de direitos de transmissão e 18% (US$ 1 bilhão) são provenientes de seu programa de patrocínios

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:40
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão, após o anúncio de que o país vai sediar os jogos de 2020
Bandeira das Olimpíadas em Tóquio, Japão Crédito: Divulgação / Comitê Olímpico Internacional
O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio mexe não só com o maior evento esportivo do planeta, mas com uma indústria bilionária de direitos de televisão e patrocinadores.
Para a edição japonesa foram firmados mais de US$ 3 bilhões de dólares em contratos de patrocínios domésticos com o COI (Comitê Olímpico Internacional), o triplo do obtido em qualquer outra edição.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
É preciso considerar também as receitas gerais da entidade. O COI indica que, do faturamento que obteve no último ciclo olímpico (2013 a 2016), aproximadamente 73% (US$ 4,2 bilhões) envolvem contratos de direitos de transmissão e 18% (US$ 1 bilhão) são provenientes de seu programa de patrocínios, no qual 14 empresas ocupam a principal categoria de apoiadores.

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O montante do ciclo atual, que culminará com os Jogos de Tóquio, ainda não foi divulgado, mas a tendência é que seja bem superior, ainda mais com um um ano adicional de duração por causa do adiamento.
Nenhum patrocinador se pronunciou de forma oficial até agora sobre a decisão anunciada pelo COI e pelo governo japonês nesta terça (24) e sobre como serão feitas as renegociações dos seus contratos para o evento do ano que vem, que pelo menos oficialmente deverá continuar sendo chamado de Tóquio-2020.

O TAMANHO DOS JOGOS

US$ 26 bilhões - é a estimativa de custos mais recente do Japão com o evento, incluindo gastos do comitê organizador e do poder público

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US$ 5,7 bilhões - foi o total das receitas do COI no último ciclo olímpico (quatro anos). Cerca de 73% são referentes a direitos de transmissão (US$ 4,2 bilhões), e 18%, a contratos de patrocínios (US$ 1 bilhão)
US$ 3 bilhões - é o valor dos contratos de patrocínio domésticos firmados para Tóquio-2020

PRINCIPAIS APOIOS DO COI

  • Airbnb
  • Alibaba
  • Atos
  • Bridgestone
  • Omega
  • Procter & Gamble
  • Samsung
  • Coca-Cola
  • Dow
  • General Electric
  • Intel
  • Panasonic
  • Toyota
  • Visa

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