Oferta de emprego cresce 63% no Espírito Santo

Jonathan da Silva está desempregado e busca uma oportunidade na área de logística, na qual possui experiência Crédito: Marcelo Prest

A oferta de vagas de trabalho pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) no Estado aumentou 63% no 1º trimestre de 2018 em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 4.523 vagas abertas neste ano contra 2.761 em 2017. Ou seja: uma diferença de 1.762 oportunidades, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Apenas em março deste ano, foram 1.651 vagas abertas contra 1.176 no mesmo período de 2017, totalizando 475 postos a mais. Em fevereiro, a diferença foi ainda maior, mais do que dobrou. Enquanto em 2017 foram 629 chances abertas, este ano, foram 1.554 vagas.

Na Grande Vitória, o Sine da Serra foi o que liderou a abertura de postos de trabalho no primeiro trimestre de 2018, criando 1.326 oportunidades, contra as 561 vagas no mesmo período de 2017.

Já em Vitória, a agência do Sine ofertou 559 postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano ante as 283 do ano passado.

Há mais de um ano desempregado, Jonathan da Silva Bazilio, 29 anos, procura uma vaga na agência da Capital. Morando de favor e com um bebê de seis meses para criar, o sustento vem de serviços esporádicos, mas a intenção é conseguir um emprego formal na área de logística, na qual tem experiência de dois anos.

Com a notícia do aumento de vagas, a esperança é de que a busca termine em breve. Espero arrumar um emprego e sair desta crise. Quero estabilidade financeira, comprar as coisas para meu filho, poder ajudar dentro de casa, poder contar com o dinheiro todo mês, certinho, disse.

O coordenador do Núcleo de Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Estado do Trabalho, Victor Toscano, avalia que houve um aumento geral de oferta de vagas.

Há um papel do Sine para intermediar a mão de obra, mas há uma melhora na situação econômica do país e do Estado. O Espírito Santo apresenta saldo positivo nos últimos meses. É o primeiro mês de fevereiro positivo desde 2015, por exemplo, disse. Esse saldo é resultado da diferença entre admissões e desligamentos de trabalhadores no período.

No Estado, em geral, os cargos que tiveram mais criação de vagas foram mecânico de manutenção de máquinas; auxiliar de escritório; agricultura volante; ajustador mecânico e cozinheiro.

A diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Gabriela Lacerda, afirma que o dado é reflexo do otimismo dos empresários, o que faz com que vários setores tenham um mais saldo positivo. Na verdade, não só o Sine, mas um conjunto de outros dados mostram um ritmo de recuperação econômica, avalia.

Para Lacerda, apesar de haver uma taxa alta de desemprego no Estado, a expectativa é de que ela diminua cada vez mais. Com o PIB em expansão, a criação de vagas pode ser ainda maior, disse.