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Acordo

Odebrecht pagará multa de US$ 181 milhões ao Peru por suborno

A Odebrecht admitiu ter pago US$ 800 milhões para autoridades locais em troca de contratos lucrativos de obras públicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 21:19

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 21:19

Autoridades do Peru disseram que a empreiteira brasileira Odebrecht concordou em pagar uma multa de US$ 181 milhões e fornecer documentos sobre subornos feitos a funcionários do governo peruano, em acordo de colaboração premiada com o Ministério Público (MP) do país. O promotor peruano Rafael Vela afirmou, em entrevista publicada neste domingo (09) em meios de comunicação locais, que o acordo entre a construtora e o Ministério Público "garantirá todo material probatório produzido pela empresa".
O acordo foi fechado no sábado (8) e exige que a Odebrecht continue colaborando, concedendo depoimentos e entregando documentos conforme solicitado pelo MP. Em compensação, a empresa brasileira poderá continuar operando no Peru.
A Odebrecht admitiu ter pago US$ 800 milhões para autoridades locais em troca de contratos lucrativos de obras públicas. O escândalo contaminou as carreiras de quase todos os ex-presidentes peruanos. Em março deste ano, o então presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciou ao cargo, após parlamentares da oposição revelarem vínculos entre a empreiteira e suas empresas de consultoria. Fonte: Associated Press.

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