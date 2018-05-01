Obras de ampliação do Aeroporto de Linhares começam em maio

Atual terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que será ampliado de 60 para 2.500 m2 Crédito: Divulgação

As obras de ampliação do Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado, vão começar no mês de maio e a previsão é de que estejam prontas em junho de 2019. A expectativa é de que sejam gerados 150 empregos diretos e indiretos durante a execução do projeto. O terminal também deve receber voos regulares de passageiros e servir como alternativa ao Aeroporto de Vitória.

A ordem de serviço para ampliação do terminal foi assinada nesta segunda-feira (30). O investimento será na ordem de R$ 40 milhões, sendo R$ 30 milhões para execução das obras e mais R$ 7 milhões para desapropriação de terrenos na região. Os recursos são provenientes dos governos federal e estadual.

Com a ampliação, a atual pista do aeroporto, que é de 1.350m, será ampliada para 1.860m e terá capacidade de receber aeronaves com mais de 130 passageiros. Além disso, a pista de taxiamento e o pátio de aeronaves será ampliado.