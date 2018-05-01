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Infraestrutura

Obras de ampliação do Aeroporto de Linhares começam em maio

Terminal regional terá voos regulares de passageiros, pista de 1.860m e será uma alternativa ao Aeroporto de Vitória

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 22:04
Atual terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares, que será ampliado de 60 para 2.500 m2 Crédito: Divulgação
As obras de ampliação do Aeroporto de Linhares, no Norte do Estado, vão começar no mês de maio e a previsão é de que estejam prontas em junho de 2019. A expectativa é de que sejam gerados 150 empregos diretos e indiretos durante a execução do projeto. O terminal também deve receber voos regulares de passageiros e servir como alternativa ao Aeroporto de Vitória.
A ordem de serviço para ampliação do terminal foi assinada nesta segunda-feira (30). O investimento será na ordem de R$ 40 milhões, sendo R$ 30 milhões para execução das obras e mais R$ 7 milhões para desapropriação de terrenos na região. Os recursos são provenientes dos governos federal e estadual.
Com a ampliação, a atual pista do aeroporto, que é de 1.350m, será ampliada para 1.860m e terá capacidade de receber aeronaves com mais de 130 passageiros. Além disso, a pista de taxiamento e o pátio de aeronaves será ampliado.
A nova estrutura vai atender a demanda de passageiros para voos regionais e executivos das Regiões Norte e Nordeste do Estado, além de servir como alternativa para voos que pousariam no Aeroporto de Vitória.

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