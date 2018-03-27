Obra do aeroporto será inaugurada com 184 dias de atraso

Capa de A Gazeta de 26 de junho de 2015, quando foi feita a promessa de entrega do aeroporto Crédito: Arquivo Jornal A Gazeta

Uma das obras mais emblemáticas e esperadas pela população capixaba, o novo Aeroporto de Vitória será entregue amanhã (29) com 184 dias de atraso, e começa operar pousos e decolagens a partir de sexta-feira (30). A demora de mais de seis meses foi contabilizada pelo Aeroportômetro de A GAZETA.

Eliseu Padilha, veio ao Espírito Santo anunciar a retomada das obras, paradas desde 2008. Na ocasião, ele prometeu que em 824 dias o novo aeroporto estaria pronto. A ferramenta foi criada em 26 de junho de 2015, quando o então ministro da Aviação Civil do governo Dilma,. Na ocasião, ele prometeu que em 824 dias o novo aeroporto estaria pronto.

De lá pra cá, todos os dias a primeira página da editoria da Economia trouxe uma contagem regressiva, marcando quanto tempo faltava para a conclusão das obras, cobrando e pressionando as autoridades para darem um fim a essa novela que já dura desde 2002.

o prazo dado pelo ex-ministro para a conclusão dos trabalhos acabou, mas a obra, não. Nessa data o Aeroportômetro zerou e, a partir do dia seguinte, o contador numérico dos dias trocou a cor preta pela vermelha, e passou a contar os dias de atraso para a conclusão. Em 26 de setembro do ano passado,Nessa data o Aeroportômetro zerou e, a partir do dia seguinte, o contador numérico dos dias trocou a cor preta pela vermelha, e passou a contar os dias de atraso para a conclusão.

Quando o prazo se encerrou, a justificativa da Infraero foi a inclusão das obras do acesso viário pela Avenida Adalberto Simão Nader no pacote. Então foi feita uma nova promessa: tudo ficaria pronto para dezembro do ano passado, o que também não aconteceu.

trabalhos na área do aeroporto continuarão até junho, uma vez que a área de apoio, destinada a empresas de aviação, de cargas e de serviços, ainda não foi finalizada. Só hoje, 184 dias depois da data marcada, é que será inaugurado o novo terminal de passageiros e pista de pousos e decolagens. Mas a obra não acabou totalmente. Conforme antecipado por A GAZETA, os, uma vez que a área de apoio, destinada a empresas de aviação, de cargas e de serviços, ainda não foi finalizada.