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Decisão

OAB adia exame por causa da greve dos caminhoneiros

Coordenação do exame informou que não há condições para entrega 'uniforme, com segurança, sigilo e eficiência' em todo o País

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 15:38
Caminhoneiros fazem protesto na BR-101 em Viana Crédito: Whatsapp/Gazeta Online
A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado suspendeu a aplicação do 35º exame da ordem, que seria realizado no domingo (27). Segundo a entidade, a decisão foi tomada devido à greve dos caminhoneiros, que atrasou a entrega das provas e poderia impedir a chegada dos aplicantes. A nova data ainda não foi anunciada. 
Em nota, a coordenação informou que não há condições logísticas para a entrega e aplicação das provas de forma "uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional". "[Resolve suspender o exame] a fim de preservar a segurança e o deslocamento dos examinandos, em razão das manifestações ocorridas nos últimos dias que acarretaram no bloqueio de rodovias estaduais e federais no país", diz a nota. 
O estudante Fernando Carneiro, 23, entende que a decisão de adiar a prova foi correta. No entanto, diz que será prejudicado por mudar o planejamento. Tenho mil provas na faculdade que foram adiadas por causa da OAB e agora vai ser tudo junto. E com a incerteza da data fica totalmente impossível de fazer planos, relata Carneiro.

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