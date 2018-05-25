OAB adia exame por causa da greve dos caminhoneiros

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado suspendeu a aplicação do 35º exame da ordem, que seria realizado no domingo (27). Segundo a entidade, a decisão foi tomada devido à greve dos caminhoneiros, que atrasou a entrega das provas e poderia impedir a chegada dos aplicantes. A nova data ainda não foi anunciada.
Em nota, a coordenação informou que não há condições logísticas para a entrega e aplicação das provas de forma "uniforme, com segurança, sigilo e eficiência em todo o território nacional". "[Resolve suspender o exame] a fim de preservar a segurança e o deslocamento dos examinandos, em razão das manifestações ocorridas nos últimos dias que acarretaram no bloqueio de rodovias estaduais e federais no país", diz a nota.
O estudante Fernando Carneiro, 23, entende que a decisão de adiar a prova foi correta. No entanto, diz que será prejudicado por mudar o planejamento. Tenho mil provas na faculdade que foram adiadas por causa da OAB e agora vai ser tudo junto. E com a incerteza da data fica totalmente impossível de fazer planos, relata Carneiro.