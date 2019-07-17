'O exemplo do Chile': postagem tem dados falsos sobre Previdência

"O exemplo do Chile", um texto que circula em redes sociais sobre a economia e Previdência chilena, mistura informações verdadeiras e falsas para concluir de forma enganosa que os bons índices naquele país têm relação com uma quase extinção dos socialistas e que contaram com a ajuda do atual ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes.

A partir de dados de páginas e índices oficiais do governo do Chile e de organizações internacionais como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é possível afirmar que a maior parte das informações no texto pode ser considerada falsa ou enganosa.

Comprova, coalização que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater as desinformações relacionadas a políticas públicas do governo federal. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de AFP, BandnewsFM, TV Band, Revista Piauí, Poder360, Correio do Povo, Metro, UOL, Estadão, Gazeta Online e SBT. As informações foram checadas pelo projeto, coalização que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil para combater as desinformações relacionadas a políticas públicas do governo federal. Participaram das etapas de checagem e de avaliação da verificação jornalistas de AFP, BandnewsFM, TV Band, Revista Piauí, Poder360, Correio do Povo, Metro, UOL, Estadão,e SBT.

Comprova Crédito: Comprova

terceiro partido com mais representação na Câmara de Deputados. A sigla governou o Chile entre 2000 e 2010, com Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, e, entre 2014 e 2018, novamente com Bachelet. O texto afirma que os socialistas quase foram extintos no Chile, mas o Partido Socialista chileno continua sendo relevante na política local. O PS elegeu 19 deputados nas eleições de 2018 e é, atualmente, o. A sigla governou o Chile entre 2000 e 2010, com Ricardo Lagos e Michelle Bachelet, e, entre 2014 e 2018, novamente com Bachelet.

site da Dirección del Trabajo, um órgão ligado ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social do Chile que fiscaliza questões trabalhistas. É verdade que o salário mínimo do Chile é de 301 mil pesos (R$ 1.662 em conversão no dia 16 de julho). Isso pode ser conferido no, um órgão ligado ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social do Chile que fiscaliza questões trabalhistas.

pesquisa feita pelo instituto Cadem, em junho, mostrou que 88% da população concorda com a necessidade de uma reforma no sistema de capitalização gerido por fundos de pensão.

O texto usa informações falsas sobre a Previdência no Chile. Afirma, por exemplo, que o sistema de capitalização é aprovado por maioria da população. A realidade é justamente a oposta. Uma, em junho, mostrou que 88% da população concorda com a necessidade de uma reforma no sistema de capitalização gerido por fundos de pensão.

Texto compartilhado sobre economia chilena nas redes sociais Crédito: Reprodução

publicada em maio pelo Centro de Estudos Públicos, o sistema de aposentadorias foi o segundo problema mais mencionado pelos entrevistados quando perguntados sobre quais os três problemas cuja resolução merecia maior esforço do governo. Em outra pesquisa local,, o sistema de aposentadorias foi o segundo problema mais mencionado pelos entrevistados quando perguntados sobre quais os três problemas cuja resolução merecia maior esforço do governo.

estudo da Fundação Sol, organização dedicada a questões trabalhistas, em março de 2019, metade dos 708 mil aposentados que receberam uma aposentadoria por idade obtiveram menos de 151 mil pesos  equivalente a R$ 834. Das pessoas que contribuíram entre 30 e 35 anos, 50% receberam uma aposentadoria inferior a 293.300 pesos  equivalente a R$ 1.620. Esses valores são inferiores ao salário mínimo do Chile. Também não é verdade que a aposentadoria tem como valor mínimo o salário mínimo. Segundo um, organização dedicada a questões trabalhistas, em março de 2019, metade dos 708 mil aposentados que receberam uma aposentadoria por idade obtiveram menos de 151 mil pesos  equivalente a R$ 834. Das pessoas que contribuíram entre 30 e 35 anos, 50% receberam uma aposentadoria inferior a 293.300 pesos  equivalente a R$ 1.620. Esses valores são inferiores ao salário mínimo do Chile.

aposentadoria por idade. A poupança previdenciária é feita por meio de contribuições ou depósitos em uma conta das AFP de um montante equivalente a 10% da remuneração ou renda tributável do trabalhador. Os beneficiários do sistema de Administradoras de Fundos de Pensões (AFP) que completarem 60 anos (mulheres) e 65 anos (homens) têm direito a pedir. A poupança previdenciária é feita por meio de contribuições ou depósitos em uma conta das AFP de um montante equivalente a

informações do Serviço de Impostos Internos (SII) do Chile e da Secretaria-Geral de Governo, toda pessoa física com rendimento anual igual ou superior a 7.833.186 pesos (R$ 43.275) precisa fazer a declaração. Também é o caso de quem recebeu pagamentos de mais de um empregador, de mais de uma pensão ou de um empregador e uma pensão, entre outros casos. É falso, também, que pessoas físicas não pagam imposto de renda no Chile. De acordo come da, toda pessoa física com rendimento anual igual ou superior a 7.833.186 pesos (R$ 43.275) precisa fazer a declaração. Também é o caso de quem recebeu pagamentos de mais de um empregador, de mais de uma pensão ou de um empregador e uma pensão, entre outros casos.

IVA, com alíquota de 19%, mas o site do Serviço de Impostos Internos mostra que há vários impostos diretos e indiretos no país. Também não é verdade que o Chile tenha um imposto único. De fato há um Imposto sobre Vendas e Serviços no Chile, o, com alíquota de 19%, mas o site dono país.

Chile tem apenas quatro empresas estatais. Há dezenas delas, como mostra o site do Ministério da Fazenda chileno. Apenas no setor de transportes portuários, constam dez empresas 100% estatais. É falso, também, dizer que o. Há dezenas delas, como mostra o site do Ministério da Fazenda chileno. Apenas no setor de transportes portuários, constam dez empresas 100% estatais.

A POSTAGEM

O registro mais antigo de publicação deste texto enganoso encontrado pelo Comprova data de 7 de abril de 2019. Ele foi publicado pelo perfil Sabadini Motociclista no Facebook com um título diferente: Visão econômica do Chile. Essa publicação foi feita quatro dias depois de Paulo Guedes e deputados federais da oposição baterem boca durante audiência sobre a reforma da Previdência na Câmara.

Na ocasião, oposicionistas criticaram o modelo chileno de Previdência. Guedes já afirmou que o regime de capitalização, usado no Chile, fez o país virar a Suíça da América Latina, e o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu se inspirar no modelo chileno.

Desde o início de abril, o texto vem sendo compartilhado em outras páginas e perfis de Facebook, em perfis de Instagram e em grupos de WhatsApp. O conteúdo também foi replicado em uma sequência de mensagens (thread) pela conta do Twitter @tinasouzario: a primeira delas alcançou, entre 8 e 15 de julho, 185 retweets e 489 curtidas.

A publicação na página Ranking dos Políticos no Facebook, feita em 13 de julho de 2019, gerou até o dia 16 de julho 2,6 mil compartilhamentos. O Comprova também encontrou a publicação em um blog chamado Blog do Robson Sampaio.

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