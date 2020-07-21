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Risco à agricultura

Nuvem de gafanhotos se desloca na Argentina com provável direção ao Uruguai

Equipe técnica permanece em situação de alerta. O Ministério da Agricultura informou que é pouco provável que a nuvem avance em território brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:20

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:20

Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil
Nuvem de gafanhotos na Argentina pode chegar ao Brasil Crédito: Agência Brasil
O Ministério da Agricultura divulgou comunicado no qual informa que continua a monitorar a nuvem de gafanhotos em movimento dentro do território argentino. Segundo informações do Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa), a nuvem se deslocou da província de Corrientes para Entre Rios e está a 100 quilômetros da fronteira com o Uruguai.
Sobre a possibilidade de chegada dos insetos ao território brasileiro ainda nesta semana em virtude do aumento das temperaturas, o ministério esclarece que "este é um fator que não pode ser considerado de forma isolada. Até o momento, seguem mantidas as previsões de que os insetos continuarão se movimentando rumo ao sul, sem previsão de ocorrência de um conjunto de alterações climáticas (temperatura x umidade x direção/velocidade dos ventos) que favoreça sua entrada no Brasil".

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Nuvem de gafanhotos permanece na Argentina

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos na região se manterão na direção Norte-Sul nos próximos dias, indicando uma provável direção da nuvem ao Uruguai.
O ministério salienta que a equipe técnica em Brasília se mantém em alerta com as Superintendências Federais de Agricultura (SFAs) e os Órgãos Estaduais de Defesa Agropecuária e em permanente contato com o Senasa para o monitoramento do deslocamento da nuvem de gafanhotos e a preparação de medidas de controle de forma tempestiva, se for necessário.
A respeito da nova nuvem de gafanhotos formada no Paraguai, o ministério relatou que também monitora e atualiza diariamente as informações junto ao Serviço Nacional de Qualidade e Sanidade Vegetal e de Sementes do Paraguai (Senave).

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