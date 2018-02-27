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Relatório

Número de usuários únicos de celular chega a cinco bilhões no mundo

Total de chips de telefones móveis ultrapassa população mundial pela primeira vez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 14:49

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 14:49

- Crédito: Divulgação
O número de usuários únicos de telefone celular chegou a cinco bilhões no mundo em 2017, segundo dados do relatório da GSMA, associação que reúne a indústria e organiza o Mobile World Congress (MWC), maior feira mundial do setor, que ocorre esta semana em Barcelona. O documento prevê que o número atinja 5,9 bilhões em 2025, o que será correspondente a 71% da população mundial na época. Já o total de chips de celular  alguns aparelhos comportam mais de um  foi de 7,8 milhões no ano passado, pouco mais que a população mundial, que é de 7,6 milhões.
Dos cinco bilhões de usuários de celular hoje, 3,3 bilhões utilizam o aparelho para acessar a internet. A previsão que é o número chegue a cinco bilhões em 2025.
A participação do setor na economia mundial também deve crescer. Segundo o estudo, a indústria de telefonia móvel movimentou US$ 3,6 trilhões em 2017, o que correspondia a 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Em 2025, o montante deve chegar a US$ 4,6 trilhões e ampliar o percentual para 5%. Já a internet das coisas  que inclui os produtos conectados  deve mais do que triplicar em relação aos US$ 7,5 bilhões de 2017, para US$ 25,1 bilhões em 2025.
O estudo também aponta para o avanço das tecnologias mais recentes de conexão. A previsão é de que dois terços de todas as conexões móveis em 2025 sejam feitas por redes 4G e 5G. Mais da metade (53%) virão do 4G (ante 29% em 2017), enquanto 14% serão por 5G, que começará a ser comercializado este ano.
Estamos no alvorecer de uma nova era na tecnologia móvel com o lançamento iminente das primeiras redes de 5G. E a internet das coisas deve transformar a maneira como vivemos e trabalhamos, afirmou, no lançamento do estudo, o diretor-geral da GSMA, Mats Granryd.
 

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