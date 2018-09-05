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Dados da CNC

Número de endividados e inadimplentes cresce de julho para agosto

Segundo a CNC, famílias com dívidas passaram de 59,6% para 60,7%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 14:43

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 14:43

O cartão de crédito é responsável por 76,8% das dívidas Crédito: Pixabay
O percentual de famílias endividadas e inadimplentes cresceu de julho para agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (5) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A parcela de famílias com dívidas passou de 59,6% para 60,7%.
O número daqueles com contas e dívidas em atraso (inadimplentes) também subiu, ao passar de 23,7% para 23,8% no período. Também foi observado aumento daqueles que dizem não ter condições de pagar dívidas, de 9,4% em julho para 9,8% em agosto.
Por outro lado, houve queda nos três indicadores se comparados a agosto de 2017, quando havia 61,2% de endividados, 25,9% de inadimplentes e 10,6% de famílias sem condições de pagar dívidas.
O cartão de crédito é responsável por 76,8% das dívidas, seguido de carnês (14,2%), financiamentos de carro (10,4%) e financiamentos de casa (9%). O tempo médio da conta em atraso chegou 64,4 dias.

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