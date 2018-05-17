Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Número de brasileiros que desiste de procurar trabalho triplicou
Desde início da crise

Número de brasileiros que desiste de procurar trabalho triplicou

São 4,6 milhões de pessoas que gostariam de trabalhar, mas não buscam vaga por achar que não vão conseguir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:46

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:46

Desde o início da crise, triplicou o número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de buscar uma vaga por acharem que não vão conseguir Crédito: Reprodução/Web
Desde o início da crise, triplicou o número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de buscar uma vaga por acharem que não vão conseguir. O contingente de brasileiros na condição de desalento chegou a 4,6 milhão de pessoas no primeiro trimestre de 2018, ante 1,57 milhão no primeiro trimestre de 2014.
O fenômeno de desalento é comum em períodos de longa crise econômica, quando a longa e infrutífera busca por trabalho provoca desânimo nas pessoas. O desalentado é aquele que não conseguia trabalho adequado ou não tinha experiência ou qualificação, ou era considerado muito jovem ou muito idoso ou não tinha trabalho na localidade que residia.
Como o desemprego é a relação entre as pessoas que buscam emprego e o total da força de trabalho, o desalento acaba muitas vezes ajudando na redução da taxa, ainda que não tenha havido melhora do mercado de trabalho. E essa influência ocorreu no primeiro trimestre deste ano, segundo o gerente de Coordenação de Emprego do IBGE, Cimar Azeredo. Ele diz que a taxa de desemprego do país só caiu no primeiro trimestre do ano, para 13,1%, em relação ao mesmo período do ano passado (13,7%), por conta do aumento do desalento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados