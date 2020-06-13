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Calendário de pagamento

Novo saque do FGTS vale a partir de 2ª feira, mas Caixa não libera calendário

Só no estado do Espírito Santo, devem ser beneficiados 790 mil trabalhadores. O resgate estará liberado até 31 de dezembro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 08:29

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 08:29

Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa
Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa Crédito: Mikaella Campos
A medida provisória 946, publicada em abril de 2020, libera um resgate emergencial de R$ 1.045 do FGTS por trabalhador a partir desta segunda-feira (15). No entanto, a Caixa, responsável pelos procedimentos do pagamento, ainda não divulgou o calendário de saques.
A expectativa pelo resgate do valor levou o FGTS aos assuntos mais buscados na internet desde o dia 7 de junho, segundo levantamento do Google. Entre as dúvidas principais, estão os critérios para a liberação do dinheiro.
Todos os trabalhadores com saldo em conta ativa (emprego atual) ou inativa (empregos anteriores) terão direito de resgatar o valor. Ao contrário do saque-imediato, não será possível resgatar mais do que R$ 1.045 do Fundo de Garantia.
O saque do valor será liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O resgate estará liberado até 31 de dezembro de 2020. Se a grana não for sacada, continuará no FGTS.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já antecipou que o valor estará disponível para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem, como no pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, mas o banco não deu mais informações até o momento.

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