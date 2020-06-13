Novo saque do FGTS vale a partir de 2ª feira, mas Caixa não libera calendário

Dados do FGTS podem ser consultados em aplicativo e site da Caixa Crédito: Mikaella Campos

A expectativa pelo resgate do valor levou o FGTS aos assuntos mais buscados na internet desde o dia 7 de junho, segundo levantamento do Google. Entre as dúvidas principais, estão os critérios para a liberação do dinheiro.

O saque do valor será liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O resgate estará liberado até 31 de dezembro de 2020. Se a grana não for sacada, continuará no FGTS.