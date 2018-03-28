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WhatsApp

Novo golpe oferece a usuários facilidades em serviços do Detran-BA

Golpistas cobram pagamento em dinheiro

Publicado em 28 de Março de 2018 às 12:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 12:50
Aplicativo whatsapp Crédito: Divulgação
Um novo golpe que circula pelo WhatApp envolve o nome do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA). De acordo com o órgão, usuários do aplicativo estão recebendo mensagens de supostos funcionários do departamento, com a oferta de facilidades, como a liberação de veículos retidos em blitz. Os golpistas cobram um pagamento em dinheiro.
Segundo o Detran-BA, a quadrilha atua também em outros estados. Por isso, é importante o alerta nacional. De acordo com o órgão, nenhum comunicado é feito por WhatsApp, e-mail ou telefone, mas apenas pelos canais oficiais de comunicação do departamento. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia já está investigando o caso.
Em outro estado
Em fevereiro, o mesmo tipo de golpe começou a circular entre usuários de WhatsApp do Espírito Santo. Naquela ocasião, os criminosos ofereciam carros que supostamente iriam a leilão e prometiam dar baixa em multas junto ao órgão de trânsito. Mas, para realizar a transação, os golpistas exigiam um depósito bancário, a fim de iniciar os trâmites de compra do automóvel.
Nesta versão do golpe, os falsários chegavam a enviar a mensagem usando uma foto do diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, José Eduardo de Souza, e anexavam fotos de carros que nunca constaram dos sistemas do órgão nem tinham placas do estado. Eles pediam dados pessoais e informam uma conta bancária para depósito. Por fim, marcavam encontros com os potenciais compradores num pátio do Detran-ES, que está desativado.
O golpe foi descoberto quando um casal, vítima dos golpistas, chegou ao pátio e constatou que não havia nada no local. Os dois, imediatamente, procuraram o diretor do Detran-ES e denunciaram a fraude, que passou a ser investigada.

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