Novo crediário vai dificultar compra parcelada sem a inclusão de juros

Cartão de crédito Crédito: Reprodução/Pixabay

Dividir as compras em até 10 vezes sem juros vai ficar cada vez mais complicado para o consumidor. As instituições financeiras vão lançar nesta quarta-feira (27) uma nova modalidade de crédito que pode aposentar as famosas vendas divididas no cartão de crédito sem encargos para o cliente.

A novidade é um crediário que não exigirá dos comerciantes ter uma grande estrutura por trás para oferecer o serviço. A liberação do financiamento ocorrerá pelo cartão, sem muita burocracia. O único problema é que haverá a aplicação de juros.

Apesar de ser mais desfavorável para o consumidor, para os lojistas o sistema será vantajoso, já que vai garantir ao comerciante o recebimento do valor da compra em até cinco dias. A expectativa é de que o novo produto comece a ser oferecido à população já no mês que vem.

SOLUÇÃO

A proposta tem a intenção de resolver um antigo problema, o do subsídio cruzado no mercado de crédito. O consumidor que compra à vista, por exemplo, paga o mesmo valor de um cliente que adquire algo parcelado.

Atualmente, qualquer venda no cartão é paga ao lojista em 30 dias. Quando a compra é parcelada, a situação fica ainda mais complicada. O lojista recebe quase um mês depois de o cliente pagar a fatura. Caso o empresário queira receber antes, o custo aumenta. Já com crédito no modelo crediário, o lojista passa a receber em até cinco dias pela venda realizada.

De acordo com Roberto Vertamatti, diretor de economia da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), o serviço deve começar a ser ofertado por lojas que já dispõem de cartão de crédito e bancos.

Já o vice-presidente da Federação do Comércio (Fecomércio), João Elvécio Faé, lembra que o lojista está sempre muito apertado tendo que pagar contas, comprar mercadoria e pagar funcionários e, se o valor da venda chegar mais cedo, ele vai ter um fluxo de caixa melhor.

JUROS EMBUTIDOS

Vertamatti explica que, para antecipar o valor da compra no cartão, o lojista acaba embutindo esse custo no preço ao consumidor. “Mesmo quando compra um produto e divide em 10 vezes sem juros, o consumidor está pagando taxas do crédito rotativo.”

A nova linha de crédito, o crediário do cartão, terá incidência de juros estimada por especialistas em 3%, percentual acima do cobrado hoje no empréstimo consignado.

Mesmo nesse patamar, ele seria inferior ao pago por quem usa o cartão de crédito tradicional. Segundo dados do Banco Central (BC), os juros do rotativo do cartão de crédito girava em torno de 286,9% ao ano, em janeiro. Já a taxa do cheque especial atingiu 315,6% ao ano, em janeiro.

O crediário do cartão de crédito ainda prevê que a compra possa ser parcelada em até 24 meses.

Os especialistas alertam que muitas vezes os juros estão camuflados nos preços, o que acaba causando uma sensação de que o cliente não está pagando a mais pelo produto.

O economista Mário Vasconcelos explica que, com o novo crediário, o comerciante deve repassar para o consumidor os custos ocultos da operação. Além da taxa de juros do próprio parcelamento, o cliente deve pagar pelas despesas da antecipação. “O consumidor precisa sempre avaliar se o crédito é realmente vantajoso naquele momento.”

SAIBA MAIS

CREDIÁRIO

Parcelado sem juros

Dividindo

Nos cartões tradicionais, os juros são “mascarados” e ficam embutidos no valor do produto ou serviço prestado.

Na prática

Uma calça numa loja custa R$ 100, tanto à vista quanto parcelada no cartão em até dez vezes sem juros. O problema é que, nesse preço, está embutida uma taxa. Isso significa que mesmo quem não financiou a compra acabou arcando com um custo.

Crediário

Cobrança

Na nova modalidade, a cobrança é feita por juros compostos sobre o valor real do produto ou serviço, com uma taxa de juros estimada em cerca de 3% ao mês. O prazo de parcelamento poderia ser ampliado para 24 meses.

Na prática

Na mesma calça com valor de R$ 100, o cliente vai pagar juro mensal composto de 3% parcelado em 10 vezes. O valor final do produto ficaria em R$ 134,4 (10 x 13,4)