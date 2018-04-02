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Mercado financeiro

Novo capítulo da guerra comercial aumenta volatilidade nas Bolsas

Ibovespa tem leve alta de 0,13% com ajuda das ações da Vale

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 14:11
Mercado financeiro Crédito: Pixabay
Mais um capítulo da guerra comercial entre China e Estados Unidos levam volatilidade aos mercados nessa segunda-feira. Após abrir em queda, o Ibovespa, principal índice de ações local, registra leve alta de 0,13%, aos 85.474 pontos. Já o dólar comercial tem valorização de 0,24% ante o real, cotado a R$ 3,309.
A volatilidade tem origem na China. O governo chinês impôs US$ 3 bilhões em taxas para a importação de 128 produtos dos Estados Unidos. Os mercados acionários operam majoritariamente no campo negativo nesta manhã, refletindo o retorno das tensões comerciais globais, após a China ter anunciado novas tarifas sobre produtos agrícolas norte-americanos", avaliaram econômicas do Departamento Econômico do Bradesco.
Nos Estados Unidos, o Dow Jones opera em queda de 0,17% e o S&P 500 registra desvalorização de 0,12%, também sob a influência da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.
A leve alta do Ibovespa é sustentada pelo desempenho das ações da Vale. Os papéis sobem 1,87% após a divulgação da nova política de dividendos da empresa. A remuneração ao acionista, que será de 30% do Ebitda ajustado e descontado os investimentos, será composta por duas parcelas semestrais, a primeira em setembro do ano corrente e a segunda em março do ano subsequente. Com a nova política, o payout da Vale deve ficar em aproximadamente 50%, o que é maior que a maioria dos pares, avaliaram os analistas da Elite Corretora.
A maior alta é registrada pelas ações do Magazine Luiza, com valorização de 2,03%.
Entre os papéis mais negociados, as preferenciais (PNs, sem direito a voto) da Petrobras caem 0,09%, cotadas a R$ 21,39, e as ordinárias (ONs, com direito a voto) recuam 0,34%, a R$ 23,28.

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